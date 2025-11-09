自由電子報
路跑》舒跑杯台中登場高達2萬5千名跑者 中信兄弟啦啦隊成員邊荷律到場應援

2025/11/09 13:29

舒跑杯路跑台中登場，中信兄弟啦啦隊成員邊荷律也親臨現場應援。（市府提供）舒跑杯路跑台中登場，中信兄弟啦啦隊成員邊荷律也親臨現場應援。（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「台中市第四十二屆舒跑杯路跑競賽」今（9）日上午在台中市政府府前廣場熱鬧開跑，參加人數高達2萬5,000名跑者，回到疫情前水準，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員邊荷律也親臨現場應援，掀起活動最高潮。

「舒跑杯」邁入第42屆，是台中市規模最大、最具代表性的路跑活動，更是全國唯一北、中、南三區皆舉辦的大型路跑賽事，今天參與者，從由父母推著嬰兒車一同參加的親子組，到高齡九旬、老當益壯的長者，參與者橫跨老中青各世代。

主辦單位表示，此次「舒跑杯」共分9公里競賽組、5公里挑戰組及3公里簡單組，報名費維持每人100元，現場設有全國唯一的「舒跑喝到飽暢飲車」，跑者可自備環保杯具或水壺取用，既環保又能即時補充電解質與水分。

運動局表示，台中市今年持續推出75場路跑、健走及單車活動，多場賽事接力登場，包括15場IP趣味路跑、梨山路跑、清水馬拉松、高美濕地路跑及大甲媽 BOBI RUN，邀請市民把握機會參與，一起養成「7333」健康運動生活，推動台中成為低碳、休閒的運動城市。

舒跑杯路跑台中登場，有高達2萬5千名跑者。（市府提供）舒跑杯路跑台中登場，有高達2萬5千名跑者。（市府提供）

