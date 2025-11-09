亞職交流賽》重逢東北樂天老隊友 林英傑對樂天年輕台將有話說

林英傑。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿昨和東北樂天金鷲上演「樂天內戰」，樂天桃猿牛棚教練林英傑，也有機會和昔日東北樂天老隊友敘舊。林英傑曾在2006至2008年旅日加入東北樂天，他坦言，日職環境和他當年效力時相較又更加進步，不可同日而語。

林英傑說，現在的環境一定有差，訓練方式和以前一定不同，能幫助選手修正很多以前不知道的地方，「現在有高速攝影等儀器輔助，和以前土法煉鋼相比，教練也能輕鬆一點，選手也能多利用這些資源。」

昨樂天金鷲台灣投手蕭齊於5局下登板中繼，投1局被敲2安失1分，最快球速150公里。林英傑說：「可能第一次以職棒選手身分在台灣比賽，會有點緊張，控球沒有在日本時這麼有水準，但他有身高跟球速等先天條件，持續磨練跟修正，加上有宋家豪這個前輩在球隊，也能讓他剛入隊不會那麼緊張。」

林英傑當年樂天隊友中，塩川達也、青山浩二、牧田明久、鷹野史寿明年分別擔任一軍首席教練、投手教練、外野守備跑壘教練、育成教練。

林英傑說：「跟川岸強教練也是，都遇到很多隊友。快20年沒見，下次見面不知是何時，有跟他們首席教練說，明年若還有機會，希望再辦交流賽，也希望他們帶家人來台灣走走看看。」林英傑笑說，昨有推薦他們逛住宿地點附近的夜市，至於推薦的食物，當然是台灣大賽期間「關鍵」之一的烤肉。

