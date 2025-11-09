自由電子報
亞職交流賽》對桃園球場的評價 韓職教頭：你要聽我講實話嗎？

2025/11/09 14:24

KT巫師隊教頭李強喆。（記者林正堃攝）KT巫師隊教頭李強喆。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕韓職KT巫師隊今在亞洲職棒交流賽最終戰對上台灣大賽冠軍隊樂天桃猿，雖然只有3天2戰，KT巫師隊相當用心，特別準備來台陣容的選手名鑑，上面有每位教練和選手的名字、身高、體重、生日、投打習性和本季成績，甚至註明誰是明年的菜鳥，而球團人員更花費不少功夫逐一將選手名翻為漢字，方便台灣球迷和媒體閱讀。

前2天都看到球場有不少球迷進場，KT巫師隊教頭李強喆感恩在心，「比賽最重要的就是觀眾，這3天來了很多人，這樣選手能展現出更好的表現，希望可以成為很棒的交流賽。」

不過一談到來桃園感受到的球場、氛圍，以及未來是否有機會帶一軍陣容來台灣時，李強喆針對「球場狀況」面露微妙神情，「你要聽我講實話嗎？那日本（金鷲隊）的教練是怎麼回答這一題的呢？」

李強喆並未多說球場狀況，將焦點放在交流賽的觀眾，「我知道很久以前台灣的棒球人氣就很高，中間歷經假球案有衰退時期，但這次來現場看觀眾有不少人，昨天更有近1萬人，有感受到台灣棒球的活力。」

李強喆強調，從選手時期就聽說棒球是台灣的國球，這幾年台灣和韓國的棒球都持續成長，這是個交流的好機會，「如果有機會，當然會想帶一軍選手過來，這會是很棒的經驗。」

KT巫師隊教頭李強喆。（記者林正堃攝）KT巫師隊教頭李強喆。（記者林正堃攝）

韓職巫師隊特別準備的球員手冊。（記者龔乃玠）韓職巫師隊特別準備的球員手冊。（記者龔乃玠）

