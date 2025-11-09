MLB》讚嘆大谷翔平「無法用言語形容」 道奇總管談二刀流未來展望

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季重拾投打二刀流，同時也幫助球隊達成2連霸的壯舉。道奇總管高梅茲（Brandon Gomes）近日接受美媒專訪時表示，只要大谷願意，他能夠一直以「二刀流」身分打下去。

大谷翔平去年締造了大聯盟史上首見的「50轟、50盜」偉業，本季作為打者繳出打擊率0.282、55轟、102分打點、20盜，OPS為1.014；作為投手，大谷在6月中旬傷癒復出，14場先發中投出1勝1敗、防禦率2.87、WHIP1.04、62次三振的成績。

談到大谷翔平的復健過程，道奇總管高梅茲在美國《紐約郵報》Podcast節目「The Show」中表示，「大谷的復健計畫與其他人大不相同，整個過程中都與他保持密切溝通，全世界恐怕沒有人能真正體會他的感受，我們整個復健計畫都是以10月全力投球作為最終目標設計的，大谷也非常期待，不斷強調『我什麼都能做』。」

至於未來大谷是否能長期維持二刀流，高梅茲充滿信心地說道，無法用言語來形容他做到的事情，實在是太不可思議了，今年的表現非常棒，只要他願意，就能繼續以二刀流身分一直下去，他一次又一次做到令人難以置信的事。

