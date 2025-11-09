自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》讚嘆大谷翔平「無法用言語形容」 道奇總管談二刀流未來展望

2025/11/09 16:20

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季重拾投打二刀流，同時也幫助球隊達成2連霸的壯舉。道奇總管高梅茲（Brandon Gomes）近日接受美媒專訪時表示，只要大谷願意，他能夠一直以「二刀流」身分打下去。

大谷翔平去年締造了大聯盟史上首見的「50轟、50盜」偉業，本季作為打者繳出打擊率0.282、55轟、102分打點、20盜，OPS為1.014；作為投手，大谷在6月中旬傷癒復出，14場先發中投出1勝1敗、防禦率2.87、WHIP1.04、62次三振的成績。

談到大谷翔平的復健過程，道奇總管高梅茲在美國《紐約郵報》Podcast節目「The Show」中表示，「大谷的復健計畫與其他人大不相同，整個過程中都與他保持密切溝通，全世界恐怕沒有人能真正體會他的感受，我們整個復健計畫都是以10月全力投球作為最終目標設計的，大谷也非常期待，不斷強調『我什麼都能做』。」

至於未來大谷是否能長期維持二刀流，高梅茲充滿信心地說道，無法用言語來形容他做到的事情，實在是太不可思議了，今年的表現非常棒，只要他願意，就能繼續以二刀流身分一直下去，他一次又一次做到令人難以置信的事。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中