NBA》KD交易案主菜只打1場就受傷！ 太陽擊敗快艇奪2連勝蒙陰影

2025/11/09 17:39

格林大腿受傷退場。（美聯社）格林大腿受傷退場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽新同學格林（Jalen Green）在開季缺席8場後對快艇豪取29分創下隊史初登場次高紀錄，但今天再戰快艇時，便因為腿傷提前退場，不過終場太陽仍靠著布克（Devin Booker）21分10籃板9助攻的表現，率領太陽以114：103擊敗快艇收下2連勝。

格林在杜蘭特（Kevin Durant）交易案中從火箭轉往太陽，在今年訓練營期間他就受到腿傷缺陣，但在重返球隊的第一場比賽，便拿下29分，成為僅次巴克利（Charles Barkley）的太陽隊史初登場第二高分紀錄，幫助太陽擊敗快艇。今天格林依舊先發上陣，不過首節時就在無碰撞的情況下受傷，腳步踉蹌地走向邊線，暫停後需要兩人攙扶才能退場，太陽也宣布他因為腿傷本場比賽不會回歸。

進入重建期的太陽，本季能寄望的便是布克與格林雙槍的發揮，然而格林再次倒地歸期不明，使得太陽的前途更加黯淡，儘管今天靠著布克穿針引線，全場6人得分上雙，擊敗哈登（James Harden）回歸的快艇收下2連勝，勝率重返5成，位居西部第九，但新賽季的展望並不樂觀。

快艇在輸球後以3勝6敗與國王、爵士戰績相同，本季大幅補強的他們開季戰績不如預期，雷納德（Kawhi Leonard）也因傷無法健康出賽，近期苦吞4連敗。

