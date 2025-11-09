亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾

劉子杰代打敲超前轟。（桃園市政府提供）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。

KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。

4局上，樂天桃猿鍾亦恩被敲雙安又投四壞，0出局被攻佔滿壘，又對崔東熙四壞，再掉1分。桃猿打線在4局下回敬，李勛傑擊出二壘安打，邱鑫的內野高飛球吹起神風，韓職內野手都沒接到，邱鑫大難不死擊出二壘安打，送回桃猿隊第1分。

5局下，桃猿攻勢再起，何品室融敲安上壘，張趙紘棒打朴健佑，夯出右外野方向的逆轉2分彈，繼續昨天對樂天金鷲貢獻2支長打灌進3分打點獲選單場MVP後，今天對KT巫師隊又有貢獻。

6局上，樂天捕手毛英傑面對巫師隊一、三壘有人的雙盜壘戰術暴傳二壘，奉送追平分；6局下，KT巫師隊在1出局一壘有人讓代打梁家榮擊出滾地球，原本有機會抓雙殺結束半局，但游擊手傳球失誤，桃猿繼續進攻，劉子杰代打夯出超前2分彈。

留著長髮的23歲劉子杰畢業於麥寮青棒、南華大學，2023年投入選秀落榜，以自主培訓合約加盟樂天，去年轉為正式選手，今年在二軍出賽49場，沒有開轟，打擊率僅2成09，今天以代打部隊做出貢獻。

8局下，林政華代打敲三壘安打，加上KT巫師隊右外野手面對高飛球漏接，讓桃猿隊再添加1分保險。

