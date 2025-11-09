自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》衛冕軍止敗！桑尼、李愷諺合轟62分 國王賞海神5連敗

2025/11/09 16:56

新北國王拿下勝利。（記者陳志曲攝）新北國王拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕TPBL衛冕軍新北國王今靠桑尼、李愷諺雙雙貢獻本季新高，以111：94止敗，海神則苦吞5連敗，持續在聯盟敬陪末座。

上季冠軍戰組合國王與海神新賽季都走得跌跌撞撞，賽前都苦吞4連敗，在聯盟排在倒數前2名，國王今面對只登錄2名洋將歐提斯和凱帝的海神，首節一度建立28：16領先，不過海神靠于煥亞節末的外線破網，在第二節開始前追到24：33。

海神次節持續緊咬比分，雖靠于煥亞的三分打一度在倒數3分21秒追到1分差，不過國王靠桑尼2罰俱中、尚迪外線得手再度擴大差距，打完上半場握有53：48優勢。

桑尼前兩節攻下國王全隊最高16分，李愷諺和簡祐哲都有12分進帳，海神以凱帝13分最佳，于煥亞外線3投2中挹注12分。

海神易籃後持續追分，第三節以8：3攻勢開局，靠胡瓏貿三分球將戰局追到56：56，國王接下來靠李愷諺和桑尼的外圍火力要回領先，胡瓏貿在倒數4分52秒海神落後4分之際，在籃下和防守的傑登相撞後痛苦倒地，隨後也退場治療。

國王在胡瓏貿退場後拉出12：4的一波流再把領先擴大至雙位數，不過施晉堯隨後個人連拿7分助隊縮小差距，國王打完前三節僅以79：74領先。

桑尼決勝節持續輸出，幫助國王擴大優勢，胡瓏貿在倒數5分48秒重回陣線，不過接下來蘇文儒犯滿畢業，李愷諺外線破網助隊來到15分領先，順利在主場終止連敗。

桑尼今外線14投7中拿下全隊最高36分，李愷諺26分也是本季新高，簡祐哲外線7投5中挹18分，海神以胡瓏貿20分最佳，凱帝進帳17分，于煥亞拿下15分。

新北國王李愷諺。（記者陳志曲攝）新北國王李愷諺。（記者陳志曲攝）

新北國王桑尼。（記者陳志曲攝）新北國王桑尼。（記者陳志曲攝）

新北國王簡祐哲。（記者陳志曲攝）新北國王簡祐哲。（記者陳志曲攝）

高雄全家海神胡瓏貿。（記者陳志曲攝）高雄全家海神胡瓏貿。（記者陳志曲攝）

高雄全家海神凱帝。（記者陳志曲攝）高雄全家海神凱帝。（記者陳志曲攝）

高雄全家海神于煥亞。（記者陳志曲攝）高雄全家海神于煥亞。（記者陳志曲攝）

