TPBL》上季亞軍海神深陷5連敗低潮 于煥亞：我們會谷底反彈

2025/11/09 17:20

高雄全家海神于煥亞。（記者陳志曲攝）高雄全家海神于煥亞。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕上季打進冠軍戰的高雄海神今在客場以94：111不敵衛冕軍新北國王，近期苦吞5連敗，持續在聯盟敬陪末座，當家射手于煥亞表示，賽季很長，過去也有遇到連敗的時候，相信球隊會谷底反彈。

海神開季面臨外援傷兵潮，今僅登錄2名洋將，凱帝上場46分鐘拿下17分，但正負值-15，歐提斯上場21分鐘5投1中拿下1分，一哥胡瓏貿第三節與國王傑登相撞倒地，攻下全隊最高20分。

海神主帥費雪指出，此役團隊前30分鐘表現得不錯，但第四節遇到亂流導致分數被拉開，17次失誤和被對手搶了17個進攻籃板是無法贏球的關鍵，國王與海神今在二波得分上是17：5的差距。

胡瓏貿今在第三節倒數4分52秒海神落後4分之際，在籃下和防守的傑登相撞後痛苦倒地，隨後也退場治療，並在末節倒數5分48秒重回陣線，對於胡瓏貿的狀況，費雪表示，目前還不知道，必須到醫院進行進一步檢查才會明朗。

上季抱走年度第六人的于煥亞今板凳出發外線7投3中，挹注本土次高15分，對於團隊開季陷入低潮，他表示，「球隊現在的狀況確實比較艱難一點，在這種最艱難的時候就愈要團結起來，賽季總會遇到高低潮，我們也有經歷過連敗，我相信團隊會慢慢調整，可以從谷底反彈。」

