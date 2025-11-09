自由電子報
體育 棒球 中職

亞職交流賽》神來一轟震懾韓國教頭！猿無名小將找回失去的長打

2025/11/09 18:58

劉子杰。（記者林正堃攝）劉子杰。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿今對KT巫師吸引7545人進場看球，張趙紘繼前天棒打金鷲勇奪MVP，5局下又夯出逆轉2分砲，2天在合計1萬6788名球迷面前大秀第1指名的潛能，合計8支3貢獻5分打點。雖然球隊在6局上遭扳平，自培出身的無名小將劉子杰驚喜挺身而出，代打夯出超前分2分彈，一棒定江山。

桃猿總教練古久保健二直言，劉子杰是有長打能力的右打，原本在春訓就有很大的期待，今年因受傷從內野轉到外野，希望能讓他的打擊更好發揮，「看到他這場有表現，我非常開心，也相當期待他的未來。」

23歲留著長髮的劉子杰曾在2023年選秀落榜，但落榜沒多久因大專盃的好表現被桃猿隊相中，他說：「樂天球探昭宏跟我說有這個機會，問我願不願意，當下覺得有機會就想進來試試看。」

劉子杰去年在二軍出賽整季，今年開季就遇上腰椎受傷，較晚起步，球隊為減輕腰部的負擔，再評估當時外野缺打者，安排他轉任外野，明年劉子杰將是眾多外野競爭者之一，「這2年都沒機會上一軍，這是我明年的目標，休季好好增進不足之處，春訓就要表現給教練看。」

長程砲火是今年樂天在季後賽、台灣大賽奪下冠軍的最大關鍵，手感持續到交流賽交接給年輕選手，KT巫師隊總教練李強喆直呼，比起投手，印象深刻的是桃猿打者，「長打力比我想像中還要好，有點嚇到。」

