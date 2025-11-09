自由電子報
企排》首場「雙獅大戰」激戰5局 台北國北獅險勝台中獅子王

2025/11/09 19:05

台北國北獅。（企排提供）台北國北獅。（企排提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕TVL企業21年甲級排球聯賽，台北國北獅今與台中獅子王激戰5局，收下本季「雙獅大戰」的首勝；台中獅子王渴望本季勝場開張要再等等。而下一場「雙獅大戰」要待12月20日於東山高中體育館再交手。另一場男排賽事，傳統勁旅屏東台電隊今以4局擊敗桃園台灣產險，取得開季3連勝，兩隊主力舉球員黃宇晨與林謙，目前是亞運培訓隊「隊友」，今日在企排賽場交鋒，更添話題。

本季企排雙獅大戰備受關注，今日兩隊在彰化師大體育館首度狹路相逢，台北國北獅最終以25：22、23：25、25：23、23：25、15：13勝出，尤其決勝第5局在4：8落後劣勢下演出逆轉。台中獅子王與首勝如此接近，但終究在這場時長130分鐘的大戰中再吞敗仗。

國北獅隊長李元賽後說，本季球隊的發球及攻擊破壞力都比過往好，「原本設定今天要3：0贏球，『不小心就打了5局』。所幸即使落後，團隊都能沉住氣。」此役李元拿下32分是兩隊最高，呂政遠12分、蔡鎮宇11分、江秉軒10分都得分上雙。獅子王莊庾翔27分是全隊最高，隊長陳恩得也有26分進帳。前一天獅子王「胖哥」黃士展就預言，這將是一場刺激的對戰，果然成真。

李元賽後表示，二、三局都曾有領先5分，但年輕的陣容遇上較大亂流時，未能及時止血，比賽中段會失去專注度，是未來練球和比賽時可改進之處。除了靠團隊取勝，李元也特別感謝舉球員李冠緯，「很心疼他在我們球沒接好時，滿場跑」，以及自由球員陳佑誠，「很多來回波就是靠他在後面積極防守，才能逆轉局勢。」

談到對手獅子王，李元說，充分感受到對手贏球的渴望，「畢竟男子排球雙獅對決，面子不能掛不住。」他說，「我們也一樣，之後再交手，也要全力打掉對方，『一定照K』！」國北獅本賽季至今打了3場比賽，都是5局大戰，本周取得二連勝。

另一場男排賽事，屏東台電4局擊敗以中原大學男排隊為班底的桃園台產。屏東台電舉球員黃宇晨和桃園台產舉球員林謙，平日周一到周五都在國訓中心為2026名古屋亞運培訓，「林謙平常沒和學弟一起練球，感覺搭配起來有些不順，我們有把握住對方失誤，是能勝出的關鍵。」

黃宇晨提到，「隊長黃正良會帶領大家喊聲，加上今年温逸凱轉隊加入台電，讓台電的攻擊火力變得更強；而自由球員蘇逢澤的防守和接發球真的很好，幫助球隊很多。」他也強調，「排球不是把很強的人集合起來就會很強的運動，今天本季第四場，感覺全隊有一場比一場好，期待本季接下來的比賽！」屏東台電執行教練李鎮鰻則期待黃宇晨的舉球能更多變化，為球隊帶來更多幫助。

企排第三周賽程（11月15至16日）同樣將在彰化師大體育館舉行，男排賽事台北國北獅休兵一週，女排將由新北中纖與台北鯨華上演二連戰。

