電競》T1精彩大逆轉KT！ 完成史無前例3連霸、隊史第6冠到手

T1逆轉KT拿下今年冠軍，完成史無前例第6冠與3連霸。（圖片取自X）

〔體育中心／綜合報導〕2025年《英雄聯盟》世界賽決賽，衛冕軍T1面對同樣來自南韓LCK賽區的KT，兩隊戰到決勝第5把，最終由T1以3勝2敗克服賽點逆轉KT，完成史無前例的3連霸，拿下隊史第6冠。

第一把KT在前期打線與佈置都處理得完美，反觀T1在找機會的時候發生失誤導致落後，但在第三條小龍時，Faker先用塔莉亞的抬把PerfecT藍寶的閃現給逼掉，接下來Keria的波比又完美克制Cuzz的悟空進場，T1一波團大獲全勝逆轉戰局，在36分9秒收下勝利。

第二把KT再次展現前期的宰制力，且KT中路選手Bdd的梅爾在團戰當中不斷打出成噸輸出，並成功擋住T1的gank，在團戰又讓T1招牌的會戰能力難以施展拳腳，後期靠著梅爾與deokdam伊澤瑞爾的poke傷害，以及PerfecT的雷珂煞切掉Gumayusi的希維爾，鏖戰42分32秒將戰局扳平。

第三把KT選出以坦克為主的陣型，對上T1前期傷害強大的菜刀陣，Cuzz選手的蒙多在第二條小龍時順利偷走，全隊因此得以抵擋住T1前期不夠猛烈的攻勢，後期蒙多發育起來後T1完全拿他沒有辦法，KT一路平推，以36分51秒取得聽牌勝。

第四把T1面對退無可退的局面，Faker選出俗稱冰鳥的艾妮維亞登場，下野同時選出睿娜妲、克黎思妲、夜曲的速龍組合，在前期儘管小團都是由KT獲勝，但T1順利把所有的物件都拿到手，打團時靠著冰鳥的大絕切割戰場，全員都繳出精彩發揮，最終在29分40秒扳平戰局讓戰歌響起。

最後一把，T1選出加里歐、卡蜜兒、潘森、雷歐娜的超級衝排陣，KT則拿出炸彈人希格斯下路與小火龍史矛德中路的組合迎戰，前期Oner透過變奏幫助Doran抓掉上路PerfecT約瑞科，幫助前期原本對線劣勢的卡蜜兒獲得不小的領先，但KT抓住Doran兩次失誤，讓BDD的史矛德收下兩個shut down，但T1在亞塔砍團將KT團滅將優勢拉開到超過5000塊錢，後續Gumayusi的的好運姊在團戰精彩大絕完美輸出，最終T1逆轉擊敗KT，漂亮逆襲奪冠。

