棒球》與日本高中生分享棒球哲學 鈴木一朗：不喜歡「享受」這個詞

〔體育中心／綜合報導〕日本傳奇球星、目前擔任美職水手隊特助的鈴木一朗，近兩日在新潟縣指導高中棒球隊，鈴木一朗與學生在訓練結束後進行座談，他分享了人生最開心的瞬間，更拋出他不喜歡「享受」這個詞。

52歲的鈴木一朗今天指導新潟縣中越高中棒球隊，對於訓練、守備和打擊給予建議，訓練結束後與學生到室內練習場進行超過1小時的座談，分享對棒球的理念、人生觀，以及技術和精神層面的交流。

被學生問及「你最開心的瞬間是什麼？」鈴木一朗回答，自己打球最開心的時候是在進入職棒後的18、19、20歲這3年，完全是純粹的快樂，越努力就越能感受到進步的瞬間，有計畫並且能切實感受到進步時，這讓自己感到很開心。他在第三年成為正選球員，雖然薪水低、責任感也不大，但當立場改變後，該做的事情變成理所當然，責任也隨之加重，那種純粹的快樂就完全沒有了。

鈴木一朗也說道：「現在高中生也會有一種『要享受比賽』的心態，但我覺得那很奇怪，透過不斷鍛鍊、獲得結果的充實感才是真正的快樂，單純『享受』這個詞，我無法理解，甚至可以說我不喜歡這個詞，為了達到那種快樂，需要經歷不少痛苦。」

鈴木一朗回顧職棒生涯最開心的瞬間，「職業生涯中，不可能被所有人喜愛，因為還有敵隊的球迷，但只有在引退賽那天，自己得到了滿場球迷的支持，那是我最開心的瞬間，沒有比這更開心的了。慶幸自己堅持了下來，也順利進入下一個階段，如果沒有那一刻，我也懷疑自己是否能像現在一樣，每年持續指導高中球員。」

