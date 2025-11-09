自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

棒球》與日本高中生分享棒球哲學 鈴木一朗：不喜歡「享受」這個詞

2025/11/09 20:33

鈴木一朗。（資料照，法新社）鈴木一朗。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本傳奇球星、目前擔任美職水手隊特助的鈴木一朗，近兩日在新潟縣指導高中棒球隊，鈴木一朗與學生在訓練結束後進行座談，他分享了人生最開心的瞬間，更拋出他不喜歡「享受」這個詞。

52歲的鈴木一朗今天指導新潟縣中越高中棒球隊，對於訓練、守備和打擊給予建議，訓練結束後與學生到室內練習場進行超過1小時的座談，分享對棒球的理念、人生觀，以及技術和精神層面的交流。

被學生問及「你最開心的瞬間是什麼？」鈴木一朗回答，自己打球最開心的時候是在進入職棒後的18、19、20歲這3年，完全是純粹的快樂，越努力就越能感受到進步的瞬間，有計畫並且能切實感受到進步時，這讓自己感到很開心。他在第三年成為正選球員，雖然薪水低、責任感也不大，但當立場改變後，該做的事情變成理所當然，責任也隨之加重，那種純粹的快樂就完全沒有了。

鈴木一朗也說道：「現在高中生也會有一種『要享受比賽』的心態，但我覺得那很奇怪，透過不斷鍛鍊、獲得結果的充實感才是真正的快樂，單純『享受』這個詞，我無法理解，甚至可以說我不喜歡這個詞，為了達到那種快樂，需要經歷不少痛苦。」

鈴木一朗回顧職棒生涯最開心的瞬間，「職業生涯中，不可能被所有人喜愛，因為還有敵隊的球迷，但只有在引退賽那天，自己得到了滿場球迷的支持，那是我最開心的瞬間，沒有比這更開心的了。慶幸自己堅持了下來，也順利進入下一個階段，如果沒有那一刻，我也懷疑自己是否能像現在一樣，每年持續指導高中球員。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中