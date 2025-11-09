自由電子報
PLG》新球隊洋基首秀失利 哥倫特助勇士得分破紀錄首勝開胡

2025/11/09 19:39

洋基工程隊史首戰輸球。（記者陳逸寬攝）洋基工程隊史首戰輸球。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕PLG新軍洋基工程今踢館富邦勇士，迎來隊史首戰，雖然上半場和勇士上演拉鋸戰，兩節打完還取得1分領先，但第3節崩盤被擴大到雙位數差距，最終勇士在哥倫特繳29分、11籃板，洪楷傑投進5顆三分球拿15分幫助下，終場以133：106擊敗洋基工程止敗，得分也打破單場最高紀錄。

新成軍的洋基工程今天作客勇士，迎來隊史首場PLG正式賽事，表現引發關注。開賽，阿拉薩兩度上演扣籃秀，助隊取得領先，但勇士很快還以顏色，哥倫特飆進三分球加上罰球，勇士討回優勢，雙方你來我往，而狀元葉惟捷飆進三分球，在PLG生涯首度得分，首節打完，勇士暫時以33：31領先。

次節勇士輪到吳永盛挺身而出，他一人連拿5分，勇士持續握有優勢，但洋基洋將傑克森拋投得分，馬克斯上籃再拿兩分，半場打完洋基反倒以60：59超前。洋基傑克森上半場拿下14分全隊最高，勇士則是哥倫特16分全場最高，吳永盛和莫巴耶都進帳11分。

易籃後，勇士在吳永盛、周桂羽接連命中三分球帶領下再次超車，加上古德溫灌籃、跳投，一波21：4攻勢，擴大到雙位數領先，而洋基工程阿拉薩在第4節犯滿畢業，讓球隊頓失重要戰力，洋基也無力反擊，吞下隊史首敗。

勇士今天6人得分上雙，哥倫特繳出全場最高29分、11籃板，柏萊特20分次之，洪楷傑三分球8投5中進帳15分本土最高；洋基方面，傑克森拿下18分全隊最高，狀元葉惟捷進帳8分。

