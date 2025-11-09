三太子盃》前亞運金牌西岡良仁勇奪冠軍 力擋澳洲重砲逆襲

西岡良仁（右）勇奪三太子盃冠軍。（海碩整合行銷提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕前亞運金牌西岡良仁以快制高，7：5、7：6（7：5）力擋澳洲頭號種子達克沃思（James Duckworth）重砲逆襲，日本第2種子贏得2025年台灣華國三太子男網挑戰賽單打冠軍，季末持續朝著重返ATP世界男單排名百大、預約澳洲公開賽會內門票等目標邁進。

「奪冠滋味太美妙了。這是場激烈戰鬥，我知道他發球出色，開賽從2：5追上，次盤又逼進搶7，確實都讓我感到緊張，還好幾個關鍵球掌握住，並展現渴望贏球的決心，才能直落2脫困。」西岡良仁近3站已打下10月底蘇州和三太子盃雙冠，職業生涯第8座挑戰賽金盃到手，也成為三太子盃8屆賽事以來首位單打日本贏家，最新職業排行可望從134回升到111，馬不停蹄趕回日本參與神戶挑戰賽的他說：「今晚跟教練們吃點台灣美食慶功，希望下週也有好表現，爭取直接打明年元月澳網的機會。」

請繼續往下閱讀...

身高僅170公分的西岡良仁以小搏大，曾榮獲2014年仁川亞運金牌，不過今年飽受手肘和背傷所苦，排名已從2023年最佳24席跌出百大關卡，這位30歲左手拍老將說：「過去許多人覺得我贏球理所當然，陷入低潮時反而承受極大壓力，但我始終相信自己，堅持奮戰到底並尋求東山再起。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法