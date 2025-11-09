人物側寫》「阿公」61歲的前輩古久保健二功成身退

古久保健二。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕61歲的古久保健二率樂天桃猿在台灣大賽擊敗中信兄弟奪下球團隊史首座冠軍，成為中職史上第4位奪冠的外籍教頭，今晚台日韓職棒交流賽2連勝後，球團宣布他卸下一軍總教練職務，古久保功成身退。

捕手出身的古久保健二日職生涯18個賽季都效力近鐵（2005年併入歐力士），但並不是主力，多是擔任替補捕手，守備與引導投手能力取勝。古久保的選手生涯，近鐵曾兩度拿下洋聯優勝，卻沒能拿到日本一，還曾在1989年遭巨人隊「讓3追4」大逆轉。

退役擔任教練後，古久保曾擔任過近鐵、中日、養樂多等多隊一、二軍投捕教練，2015年轉赴韓職韓華鷹擔任投捕教練，隔年回到日職，擔任東北樂天金鷲一軍投捕教練。

2019年，富邦悍將邀請古久保健二擔任投捕教練，正式和中職結緣。2022年，樂天聘請古久保，職務則為首席教練，隔年底，古久保接替原總教練曾豪駒，教練生涯首次執掌兵符。

不少人暱稱古久保「阿公」，而在年長、不苟言笑的表面形象背後，古久保其實個性溫和，對選手、甚至台灣棒球的關心並不少，如今卸下一軍教頭重擔，是否載譽返老還鄉，或續留桃猿教練團，扮演不同角色輔助新帥，還有待球團對外說明。

