TPVL》沒對手！連莊直落三強勢獵豹 開季11勝0敗穩居龍頭

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPVL台中連莊今作客桃園雲豹飛將主場，延續開季至今的氣勢，終場以25：21、25：23、25：15直落三拿下勝利，開季至今11勝0敗，穩居聯盟龍頭。

此役開局連莊迅速掌握比賽節奏，靠施琅火力全開多次突破對手防線，單局攻下 10 分，帶領球隊以 25：21 先馳得點。第二局雙方你來我往，漢佳挺身而出不斷嘗試進攻，戰況膠著至局末，連莊在 23：23 關鍵時刻換上莊哲育，加強攔網高度，成功施壓對手進攻節奏，最終以 25：23 再下一城取得聽牌優勢。

中場休息後重返賽場，連莊第三局延續氣勢，開局連續挑戰成功拉開比分差距，後段全員輪番上陣，以 25：15 收下勝利，穩健拿下本季第11連勝。

施琅表示，很高興能拿下這場直落三的勝利，「今天對上雲豹，單局拿下 10 分我自己也沒有想到。我只專注在場上，希望盡全力做到最好，幫助球隊贏下每一局。」他也談到，球隊在第三局取得大幅領先後進行多次輪替，「這並不是原本的計畫，但能讓更多隊友上場我覺得非常開心，大家一起參與比賽，對球隊的凝聚力是很棒的事情。」

