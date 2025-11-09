自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

重光盃》「新同學」金門中正國小奪歷史首勝 提早到場觀摩上一堂棒球課

2025/11/09 20:37

金門中正國小先發投手陳俊宇。（陳重光文教基金會提供）金門中正國小先發投手陳俊宇。（陳重光文教基金會提供）

〔體育中心／綜合報導〕2025年第17屆重光盃全國少棒錦標賽9日在青年公園謝國城紀念棒球場持續進行，首度參與賽事的金門縣中正國小今天發揮速度戰，加上先發投手陳俊宇繳出「無四死球完投勝」，以11：3擊敗台北市社子國小，拿下隊史首勝。

中正昨日開幕戰1：9不敵新竹縣中山國小，今天重振旗鼓，耐心選球，整場選到6次保送，還挨了5記觸身球，靠著短打、盜壘蠶食分數，一度以3：0領先，不過社子4局下一波猛攻，連得3分追平。

不過中正沒被這陣亂流嚇倒，反而開啟「強攻」氣勢，第5、6局狂灌8分拉開比數，陳俊宇續投關門，最後在中外野手陳禹辰美技撲接後結束比賽，寫下歷史。

「其實大會邀請過我們很多次，但我認為我們的實力還沒辦法跟這些頂級球隊抗衡。今年這批孩子還不錯，就想帶大家來挑戰，今天贏球不只是球員高興，我也很開心。」中正總教練鄭宇神賽後謙遜地說。

中正的謙虛不是空口白話，儘管今天是表定上午10點10分的賽事，他們起了大早，提前到場觀摩台中市大仁國小與前役對手中山的比賽，鄭宇神當起「球評」在旁解析，把握難得機會在台灣上一堂「棒球課」。

金門目前只有兩支少棒球隊，中正與前中職投手翁豐堉的母校金寧國小，大多時間只能「島內互打」，因此格外珍惜到台灣比賽的時光。

「賽前我就跟小朋友說，重光盃強度很高，我們是來學習的，多看看人家的優點，學學別人有的東西。」鄭宇神認為，既然球員有潛力，更應該欣賞強隊的實力，「例如我們昨天被打全壘打，對他們來說就是很好的教育，讓他們知道跟你同齡的小朋友可以這麼厲害。」

此役先發投手陳俊宇展現六年級學長風範，主投6局被敲7安打失3分，送出5次三振，還是一場「無四死球完投」，他賽後也自謙地說「狀況只是比平常好一點」。

陳俊宇在第4局碰上亂流，二三壘有人時讓對手擊出內野滾地球，逼退跑者後傳往一壘，但一壘手任愷頡因趨前守備回壘不及漏接，該局痛失3分遭到追平。他賽後透露當下的情境，「其實我當時並不緊張，反而一直鼓勵隊友，要大家不要怕輸，教練也要我相信隊友，相信大家會把球處理起來。」

陳俊宇接觸棒球從小一就開始，當時在學校看到同學傳接球覺得有趣，正好母親詢問是否要加入社團，一腳踏進棒球世界，最欣賞今年退休的味全龍「大師兄」林智勝，「他的打擊很好，我以前打擊很差，就一直看他的影片學習，現在進步了不少，希望把前輩當作目標。」

金門中正國小陳俊宇二刀流。（陳重光文教基金會提供）金門中正國小陳俊宇二刀流。（陳重光文教基金會提供）

金門中正國小總教練鄭宇神。（陳重光文教基金會提供）金門中正國小總教練鄭宇神。（陳重光文教基金會提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中