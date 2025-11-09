自由電子報
中職》冠軍教頭「光速離職」 古久保健二前有古人

2025/11/09 20:11

樂天桃猿總教練古久保健二。（記者林正堃攝）樂天桃猿總教練古久保健二。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕樂天桃猿剛在10月27日勇奪中華職棒總冠軍，13天後，也就是今天亞洲職棒交流賽結束後，樂天球團無預警宣布古久保健二卸下總教練一職，消息一出震撼球壇。

事實上，中職「冠軍教頭」光速離職，古久保健二並非第一人，首例是1990年（職棒元年）味全龍教頭宋宦勳率隊奪冠後，隔年1月合約到期走人，由徐生明接掌兵符。

1992年兄弟象日籍教頭森下正夫領軍拿到上、下半季冠軍，直接奪得「金冠軍」，該年11月6日他請辭離隊，由山根俊英接棒。森下正夫曾表示，他滿六十歲時不再擔任職棒球隊教練，而要回國指導少棒隊；1992年森下正夫剛好滿六十歲，兄弟象拿下總冠軍，當時他向領隊提起此事，兄弟未再慰留，離職成定局。

1992年球季結束到森下正夫辭職的11月6日，期間只有12天，森下正夫身為「冠軍教頭」卻閃辭，比古久保健二還光速。

1996年統一獅日籍總教練大石彌太郎率隊奪冠締造二連霸，球季結束卸任，由林家祥接任。1999年徐生明帶領味全龍完成三連霸，球季結束龍隊解散，隔年徐生明轉戰台灣大聯盟擔任雷公總教練。

