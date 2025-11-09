自由電子報
足球》小惡魔「手榴彈戰術」高雄站險勝 連兩屆闖YAMAHA CUP全國賽

2025/11/09 20:28

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第16屆YAMAHA CUP快樂踢球趣兒童足球賽高雄站預賽於楠梓足球場落幕，共48支球隊競爭3席全國總決賽門票，最終小惡魔足球俱樂部「手榴彈戰術」險勝，與小不老足球俱樂部A、高雄Attackers FC突圍。

小惡魔挺進淘汰賽後，先以12：0大勝五福國小，接著1：0力退嘉義縣安東國小，決賽面對小不老足球俱樂部B，下半場靠著「手榴彈戰術」奏效，1：0驚險搶下全國賽資格，也是連兩屆挺進總決賽。帶隊教練張立翰坦言，決賽過程「緊張到胃痛」，只能刻意保持冷靜，就怕情緒影響球員表現，談到致勝關鍵，他解釋那顆「手榴彈」，就是由蔡侑辰操刀的邊線球，「靠近球門的時候，我們常用這個戰術，沒想到這次變成致勝球。」

小惡魔是以六年級生為主、搭配4位五年級生的球隊，張立翰多年前帶領，與孩子們熟悉彼此，他透露，其實全隊先前其餘賽事表現不佳，沒想到在YAMAHA CUP「活了過來」，「可能汲取教訓更加專注，這次終於把平常練的東西發揮出來。」連兩年晉級全國賽，張立翰笑說，小朋友最期待的其實是「有新球衣穿」，而這樣的動力也讓大家更努力練球。

蔡侑辰（黃衣）「手榴彈戰術」奏效，助小惡魔足球俱樂部贏下關鍵勝利闖全國賽。（大會提供）蔡侑辰（黃衣）「手榴彈戰術」奏效，助小惡魔足球俱樂部贏下關鍵勝利闖全國賽。（大會提供）

