棒球 中職

棒球》11/15冬盟開打 台日韓5支勁旅決戰南台灣

2025/11/10 07:10

冬季聯盟即將開打。（圖片取自臉書）冬季聯盟即將開打。（圖片取自臉書）

〔記者羅志朋／台北報導〕2025年亞洲冬季棒球聯盟將於11月15日（星期六）在澄清湖球場開打，共計5隊參賽，包含中職球員組成的台灣山林、台灣海洋，以及日職聯隊、韓職聯隊、日本社會人，12月7日（星期日）進行冠軍戰。

「恰總」彭政閔首度擔任冬盟總教練，率領由樂天桃猿、中信兄弟、味全龍組成的台灣山林出征，包含余謙、盧孟揚、劉俊緯、許賀捷、許庭綸、何品室融等好手。

台灣海洋由林振賢擔任總教練，繼2018年後他再次執掌冬盟兵符，由統一獅、台鋼雄鷹、富邦悍將年輕好手組成，韋宏亮、陳宇宏、王念好、顏郁軒、顏采丞在陣中。

今年冬季聯盟賽事在澄清湖球場、嘉義市球場進行，平日免費入場，例行賽假日場次預購票270元，採自由入座；另推出限定全季套票1380元，可觀看所有場次賽事並享提前入場福利。冬盟售票已於11月3日中午12點於 ibon 售票系統全面開賣，中職聯盟邀請全台球迷一同感受冬季棒球的熱血魅力。

冬季聯盟除了賽事精采，也將推出多場主題活動，假日場更邀請由中職各隊啦啦隊女孩組成的「台灣應援團」，為台灣山林隊與台灣海洋隊加油助陣，相關活動內容將陸續公布，敬請球迷朋友密切關注。

