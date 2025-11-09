TPBL》4748人見證雲豹5連勝 主帥羅德爾記者會罕見點名球員

羅德爾。（雲豹提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL桃園雲豹今靠麥卡洛末節挺身而出，以85：78擊敗新北中信特攻，開季豪取5連勝，此役吸引4748名觀眾進場。

在連2日出賽情況下，雲豹團隊投球命中率明顯比前一場下滑，上半場打完，僅克羅馬攻下雙位數得分的10分，不過第3節開始，莊博元、林信寬兩人手感加溫，各拿下7分，讓團隊緊咬特攻不放，第3節結束，以60：64落後4分。

請繼續往下閱讀...

第4節開賽後，麥卡洛就先後以罰球與積極搶下進攻籃板並補進連得4分，先將比數追平，上半場表現機會不多的曹薰襄則是把握機會投進關鍵3分球，讓球隊氣勢逆轉，麥卡洛在此節手感火燙，單節攻下18分、全場29分、12籃板，成為最大功臣。

雲豹總教練羅德爾表示，連2天比賽對團隊來說是很大的挑戰，這場一開賽看得出來大家都很努力，但命中率的確下滑，「通常我不會在賽後記者會上特別點名一名球員，但今天麥卡洛的確給了我們很大的能量，球隊到現在只有打5場，這也是我們遇到的第一次挑戰，之後會回去做檢討與調整。」

麥卡洛認為，全隊在這場比賽很努力去搶籃板並且用速度推進，而這也是球隊的特色，「大家都做得不錯，我自己也投進了一些困難的球，這是一場很棒的團隊勝利。」

麥卡洛表示，「我們要帶著拚勁和熱情打球，我不太確定是第三節還是第二節的時候，我用大聲說話的方式『激勵』隊友，要大家把能量拉起來、讓比賽動起來，我覺得那確實收到了效果，所以我對這場勝利很滿意。」

莊博元。（雲豹提供）

曹薰襄。（雲豹提供）

