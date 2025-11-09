PLG》首秀17投僅2中 狀元葉惟捷：但該投的還是要投

葉惟捷（右）。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕PLG狀元葉惟捷今天迎來職業生涯首秀，但全場17投僅2中拿下8分、3助攻，表現並不理想，他說：「今天表現不如預期，投籃把握度可以更好一點，但該投的還是要繼續投。」

出身籃球世家的葉惟捷，南山高中畢業後赴美挑戰，上季效力NCAA一級阿拉巴馬農工大學，今年在瓊斯盃白隊也有不俗表現，這季返台加入職籃選秀，獲得新軍洋基工程的青睞，成為PLG本季選秀狀元。

葉惟捷今天迎來職業生涯首秀，他全場17投僅2中拿下8分、3助攻，他說：「今天表現不如預期，投籃把握度可以更好一點，下半場防守溝通上可以更加強。」他認為，其實出手選擇還可以更好，自己也沒有所謂無限開火權，但該投的球也還是得完成，還得再練一下投籃把握度。

總教練李逸驊認為，葉惟捷各方面條件都很好，但他近期已經連續兩次扭傷，休息滿長的，也影響到備戰，「他的條件很好，但經驗上還有待加強，拉鋸時會急著出手也還要磨練，但他確實是可造之材。」

隊友傑克森也替葉惟捷說話，「他今天的投籃機會都是合理的，我們球隊相信他的能力，也相信他未來會有更好表現，我們不會責怪他今天沒有投進。」

