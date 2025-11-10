棒球》備戰WBC經典賽 11/15、16韓、日決戰東京巨蛋

東京巨蛋。（資料照，法新社）

〔記者羅志朋／台北報導〕為了備戰2026年WBC世界棒球經典賽，日本武士隊將於11月15、16日在東京巨蛋與南韓隊進行「侍JAPAN系列賽2025日本對南韓」，兩場精彩頂尖對決，棒球迷又有好戲可看。

衛冕軍日本武士隊近期公布28人名單，以日職球員為主，包括上屆經典賽冠軍主力巨人守護神大勢、中日高橋宏斗、巨人強打岡本和真、橫濱牧秀悟、軟銀牧原大成與養樂多捕手中村悠平。

另外，首次入選日本武士隊的坂本誠志郎（阪神）、野村勇（軟銀）、西口直人（樂天）、金丸夢斗（中日），象徵新世代勢力崛起。

南韓也有許多好手參賽，包括強投郭彬、文東珠、元兌仁、金澤延、鄭宇宙，強打捕手朴東原，內野手宋成文、金周元、盧施煥、文保景和外野手安賢民。

明年3月5日開打的經典賽，台灣隊分在東京巨蛋舉行的預賽C組，同組的有日本、南韓、捷克和澳洲，近年來國際賽戰績不佳的南韓，備戰非常積極，已經展開集訓，並在11月8、9日和捷克隊進行交流賽，11月15、16日則在東京巨蛋和日本進行兩場交流賽。

由於日本和南韓被視為台灣隊主要對手，日、韓對壘將由WBC台灣隊總教練曾豪駒和情蒐小組負責人陳瑞昌帶隊，蒐集觀察日韓最新陣容，至於韓、捷交流賽由情蒐教練林瀚負責。

