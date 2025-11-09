PLG》吳永盛被封為「狀況哥」防守傑克森要讓他嫌煩

吳永盛。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士今以133：106擊敗洋基工程，本季首勝開張，陣中「國民姊夫」吳永盛繳出14分、6籃板，他也被助理教練成力煥封為「狀況哥」，他在防守上限制洋基的小洋將傑克森，進攻也有貢獻，成為球隊贏球功臣。

勇士今天團隊得分打破聯盟紀錄，擊敗新球隊洋基收下本季首勝，總教練吳永仁表示，很感謝球員全心付出他們所有的體能來執行賽前制定的策略，「我們還有很多空間能進步，今天贏球只是開心一天，接下來要好好調整。」

前役以76：112慘敗給台鋼獵鷹，但今天迅速反彈，吳永仁說：「我們還有很多進步空間，獵鷹的防守很強悍，會造成我們的命中率降低，我們要適應對手的強度，昨天是給我們一個非常大的警惕。」

至於吳永盛狀況，吳永仁透露：「我們現在叫他『狀況哥』，他近期外線狀況很好，也能承擔我們賦予他的責任，今天覺得他狀況最好，所以讓他先發，希望由他來看守傑克森，今天他也做得很好。」

提到防守傑克森，吳永盛表示，從早上被告知要先發，負責一對一盯防傑克森，就做好心理準備，自己過去無論在美國、CBA或是ABL聯賽時期，這個工作都不陌生，「傑克森當然不好守，但我要做的就是讓他看到我就覺得很煩！」傑克森這一場13投6中拿下18分，但他自認還可以更好。

