自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

U19籃球聯盟》志氣比男球員還高 溪口國小有「獵魔女團」

2025/11/09 21:59

溪口國小球員。（U19籃球聯盟提供）溪口國小球員。（U19籃球聯盟提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟9日在台北市北安國中進行U12福康盃組賽事，溪口國小雖以13：80不敵五華國小，教練鄧安明大膽啟用「獵魔女團」與男子選手較量，為賽會再添可能性。

溪口開賽就擺出全女孩陣容，蘇語琋、陳妍蓉、曾品瑄、林璽悅、高凱暄先發，不過現實殘酷，開局遭到對手23：0，直到第一節槍響前才由簡亘妤投進壓哨球開胡，之後偶有穿插男球員，第3節又由「女團」全面接手，第4節交給男隊員們。

其實溪口國小女籃戰力不差，近年偶有佳績，不過前代主力畢業，換血後多為籃球新鮮人，「這屆女籃大多是五年級才入隊，身材不錯，但技術跟經驗都不足，希望透過U19聯賽幫助她們成長。」鄧安明說。

U19籃球聯盟目前未開設女子組，俱樂部多有女球員登場，不過唯有溪口敢排出如此陣容，鄧安明笑說：「這個比賽都是假日打，我讓學生自由報名，結果女籃有9位，意願還比男生高，我本來期望是男女各半的。」

面對難得的「陰盛陽衰」，鄧安明笑說，其實校內男女籃經常交流賽，對戰男生並不陌生，「反而她們跟男生打球的時候，會做出令我出乎意料的動作，就讓她們在沒有戰績壓力的地方多嘗試、多吸收經驗。」

投進今天全隊第1球的簡亘妤今年六年級，就是去年開始打球的這批女籃之一，當時被教練相中後抱著姑且一試的心態，還真的考上籃球隊，「可能因為爸爸、媽媽、姊姊都會打一點球，我比較有興趣，他們都很支持我打球，而且沒有影響到課業。」

今天場上最有影響力的應屬曾品瑄，身高163公分已經高過不少同齡男生，此役抓下5個籃板，儘管4次出手未果，在禁區仍頗具威脅。國小二年級開始打球的她球齡比隊友都長，不過未來可能不會再走籃球路，至於打球的好處，她笑說：「出去比賽的時候可以不用上課。」

儘管比數有落差，勝方五華國小全力以赴，給足溪口女將們最大尊重，陳德翌攻下12分、3助攻、4抄截，張勝彥、趙翊皓各有12分與10分進帳，李丞恩7分、6助攻，目前分組4連勝，本季未嘗敗績。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中