網球》艾卡拉茲年終賽首戰開胡 直落2力退德米納爾

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年杜林ATP年終總決賽點燃戰火，剛讓出世界球王寶座的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）找回手感，以7：6（7：5）、6：2擊敗澳洲對手德米納爾（Alex de Minaur），小組賽旗開得勝，也擺脫先前巴黎大師賽爆冷一戰出局的陰霾。

22歲的艾卡拉茲首戰火力全開，僅花25分鐘就取得4：1領先，不過德米納爾隨即回穩反撲追平，雙雄拉鋸進入搶7，非受迫失誤偏高的西班牙頭號種子頂住落後壓力，從3：5一口氣倒趕關鍵4分，後來居上先馳得盤。次盤艾卡拉茲持續大膽搶攻，互破之後又接連雙破壓制德米納爾，形成5：1聽牌，最終耗費1小時40分鐘出線，也把職業生涯對戰改寫為5勝0負。

年終賽8強先分2組單循環，艾卡拉茲在「康諾斯組」有了好的開始，由於塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）賽前退出，美國一哥弗里茲（Taylor Fritz）將遭遇遞補的義大利好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti）。至於「伯格組」則由德國悍將兹维列夫（Alexander Zverev）單挑美國左手重砲謝爾頓（Ben Shelton）；義大利球王衛冕者辛納對決加拿大阿里辛（Felix Auger-Aliassime）。

