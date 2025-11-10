自由電子報
體育 競技運動 羽球

人物側寫》「努力終於獲得肯定」羽球女單新一姐邱品蒨破繭而出

2025/11/10 07:11

邱品蒨拿下南韓大師賽冠軍。（取自台電羽球隊粉絲頁）邱品蒨拿下南韓大師賽冠軍。（取自台電羽球隊粉絲頁）

〔記者粘藐云／台北報導〕來自台電球團的羽球好手邱品蒨昨在超級300系列南韓羽球大師賽女單決賽以21：16、21：15擊敗越南阮垂玲，收下生涯首座國際賽冠軍，同時她也成為2024年戴資穎後，首位在300等級以上賽事封后的台灣女單好手。對於能捧起首座超級賽冠軍，邱品蒨開心地表示，這對她而言是很大的肯定，努力多年終於開花結果。

26歲的邱品蒨去前曾3度闖進超級300系列賽的4強，卻遲遲未能叩關決賽，而她在上週一路過關斬將，4強賽和印尼19歲女將普拉蒂維（Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi）大戰3局後，收下生涯首張超級300系列賽的決賽門票；決賽碰上世界排名24的越南女將阮垂玲，她以直落二收勝。

「這是我人生中第一個國際賽冠軍，算是給自己一個肯定，努力這麼久，終於能夠達成這個目標。」不過，邱品蒨自認這一週發揮跟平常沒有太多不同，還有很多地方可以改進，她謙虛地說：「其實也是運氣好，畢竟這一站很多世界排名前面的選手沒有參加，自己就是一場一場慢慢來，不去想太多。」

邱品蒨昨天結束南韓賽事後，晚間馬上啟程飛往日本熊本參與本週登場的超級500系列日本羽球大師賽，她在這一站名列第7種子，首輪會碰上從資格賽出線的對手。至於在南韓奪冠後會不會讓她信心大增或是在這一週給自己設定更高目標？邱品蒨笑說，自己沒有想那麼遠，不要被打回原形就好，一樣一場一場慢慢努力。

