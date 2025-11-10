PLG》洋基打一場後要休40天！主帥李逸驊已有對策

洋基工程。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕洋基工程昨天迎來在PLG隊史首秀，即便上半場和富邦勇士有來有往，卻在第3節被一波流帶走，最終以106：133不敵對手，吞下隊史首敗。不過，在結束昨天比賽後，洋基的下一場比賽要等到12月20日和台鋼獵鷹一戰，兩場比賽間隔了超過40天，讓備戰上更為困難，對此總教練李逸驊表示，休兵這段期間會找球隊來進行實戰，畢竟若只有練習，強度肯定不夠。

為了因應接下來台灣男籃即將出征11月底的世界盃資格賽，PLG在11月份僅進行兩場比賽，昨天勇士主場賽事結束後，要等到12月11日才會重啟賽事，屆時是桃園領航猿在主場迎戰勇士。

請繼續往下閱讀...

新球隊洋基工程昨天迎來PLG隊史首戰，但打完這一場馬上又休兵，且這一休就超過1個月，要等到12月20日客場對上獵鷹，而洋基主場開幕戰則要等到12月27日。

對於這樣的賽程安排，李逸驊已有想法，他說：「在練習過程中，我們會找其他球隊來做實戰，因為沒有比賽光練習，要保持強度是滿難的，尤其在隊內練習時，防守強度上會怕隊友受傷，強度不會出來，這段期間我們會多找球隊來打練習賽。」

