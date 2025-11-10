自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》洋基打一場後要休40天！主帥李逸驊已有對策

2025/11/10 07:15

洋基工程。（記者陳逸寬攝）洋基工程。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕洋基工程昨天迎來在PLG隊史首秀，即便上半場和富邦勇士有來有往，卻在第3節被一波流帶走，最終以106：133不敵對手，吞下隊史首敗。不過，在結束昨天比賽後，洋基的下一場比賽要等到12月20日和台鋼獵鷹一戰，兩場比賽間隔了超過40天，讓備戰上更為困難，對此總教練李逸驊表示，休兵這段期間會找球隊來進行實戰，畢竟若只有練習，強度肯定不夠。

為了因應接下來台灣男籃即將出征11月底的世界盃資格賽，PLG在11月份僅進行兩場比賽，昨天勇士主場賽事結束後，要等到12月11日才會重啟賽事，屆時是桃園領航猿在主場迎戰勇士。

新球隊洋基工程昨天迎來PLG隊史首戰，但打完這一場馬上又休兵，且這一休就超過1個月，要等到12月20日客場對上獵鷹，而洋基主場開幕戰則要等到12月27日。

對於這樣的賽程安排，李逸驊已有想法，他說：「在練習過程中，我們會找其他球隊來做實戰，因為沒有比賽光練習，要保持強度是滿難的，尤其在隊內練習時，防守強度上會怕隊友受傷，強度不會出來，這段期間我們會多找球隊來打練習賽。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中