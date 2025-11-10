自由電子報
NBA》「SGA」35分率隊逆轉灰熊 衛冕軍雷霆開季11戰豪取10勝

2025/11/10 09:32

吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕衛冕軍雷霆今靠當家MVP吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）35分領軍，克服上半場最多19分落後，以114：100逆轉灰熊，收下2連勝。

雷霆開季豪取8連勝，雖然客場不敵拓荒者後終止紀錄，但前役再以31分差大勝國王，今上半場外線熄火，三分球命中率僅19.2%，打完前兩節以51：62落後地主灰熊。

易籃後「SGA」率隊反撲，單節獨攬13分帶領雷霆打出34：18的攻勢反超，決勝節灰熊靠亞爾達瑪（Santi Aldama）的三分打扳平戰局，但隨後又陷入得分荒，被雷霆以16：5的一波流取得優勢，終場以14分差完成逆轉勝。

吉爾吉斯亞歷山大繳35分、7籃板、6助攻，中鋒霍倫格姆（Chet Holmgren）和米契爾（Ajay Mitchell）都有21分演出，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）18分、13籃板作收。

灰熊方面，傑克森（Jaren Jackson Jr.）攻下全隊最高17分，莫蘭特（Ja Morant）11分、8助攻，考沃德（Cedric Coward）13分、10籃板。

