自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

棒球》少棒球衣回收再利用 「山羊兄弟」走上大稻埕時尚封街秀

2025/11/10 10:09

山羊兄弟陳炳甫領隊率領呂祐華、戴極昇、林敬民、高野圭祐、周思齊一同參與走秀。（「山羊兄弟棒球隊」提供）山羊兄弟陳炳甫領隊率領呂祐華、戴極昇、林敬民、高野圭祐、周思齊一同參與走秀。（「山羊兄弟棒球隊」提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕臺灣唯一零廢永續時尚品牌 Story Wear 今（11/9）於本次「大稻埕秋獲季」在永樂市場廣場前盛大登場；本次活動以「臺灣精神」為主題，將回收衣物結合重生成新裝，透過大稻埕百年歷史、在地文化、時尚與音樂的交融，詮釋島嶼的永續美學與團結力量，實踐「循環再生、共好永續」的核心理念。

今年的時尚封街走秀中，更融合了運動與生活美學，並邀請由退役職棒球員組成的「山羊兄弟棒球隊」共襄盛舉，球員們身著由基層少棒隊所汰換的球衣回收再製成的永續時尚服裝，展現「舊衣重生、資源循環」的價值精神，傳遞運動員在場內外都能實踐永續行動的新態度。

山羊兄弟隊由領隊陳炳甫率領總教練呂祐華、球員戴極昇、林敬民，以及甫加入球隊的前日職選手高野圭祐帥氣登場！雖然多數成員都是首次踏上伸展台，但正式走秀時台風穩健、氣場十足，完美展現運動與時尚跨界的魅力；首次來台加盟山羊兄弟的高野圭祐表示：「這次來台灣前得知能參與以永續為核心的時尚活動非常期待與興奮，穿上由基層棒球隊球衣再製的服裝，讓我深刻感受到資源再利用的力量，也希望透過這樣的合作，讓更多人重視環保與永續的意義。」

透過此次結合運動精神與永續時尚的活動，山羊兄弟棒球隊與Story Wear一起攜手以創新行動喚起大眾對「永續不只是環保，而是一種生活態度」的共鳴，讓時尚成為推動社會正向改變的力量。

山羊兄弟隊球員參加大稻埕時尚封街秀。（「山羊兄弟棒球隊」提供）山羊兄弟隊球員參加大稻埕時尚封街秀。（「山羊兄弟棒球隊」提供）

山羊兄弟隊球員參加大稻埕時尚封街秀。（「山羊兄弟棒球隊」提供）山羊兄弟隊球員參加大稻埕時尚封街秀。（「山羊兄弟棒球隊」提供）

山羊兄弟隊總教練呂祐華與林敬民一起參加大稻埕時尚封街秀。（「山羊兄弟棒球隊」提供）山羊兄弟隊總教練呂祐華與林敬民一起參加大稻埕時尚封街秀。（「山羊兄弟棒球隊」提供）

山羊兄弟隊球員參加大稻埕時尚封街秀前於Story Wear永續百貨合影。（「山羊兄弟棒球隊」提供）山羊兄弟隊球員參加大稻埕時尚封街秀前於Story Wear永續百貨合影。（「山羊兄弟棒球隊」提供）

運用基層少棒隊汰換球衣重製而成的時尚服裝。（「山羊兄弟棒球隊」提供）運用基層少棒隊汰換球衣重製而成的時尚服裝。（「山羊兄弟棒球隊」提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中