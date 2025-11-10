棒球》少棒球衣回收再利用 「山羊兄弟」走上大稻埕時尚封街秀

山羊兄弟陳炳甫領隊率領呂祐華、戴極昇、林敬民、高野圭祐、周思齊一同參與走秀。（「山羊兄弟棒球隊」提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕臺灣唯一零廢永續時尚品牌 Story Wear 今（11/9）於本次「大稻埕秋獲季」在永樂市場廣場前盛大登場；本次活動以「臺灣精神」為主題，將回收衣物結合重生成新裝，透過大稻埕百年歷史、在地文化、時尚與音樂的交融，詮釋島嶼的永續美學與團結力量，實踐「循環再生、共好永續」的核心理念。

今年的時尚封街走秀中，更融合了運動與生活美學，並邀請由退役職棒球員組成的「山羊兄弟棒球隊」共襄盛舉，球員們身著由基層少棒隊所汰換的球衣回收再製成的永續時尚服裝，展現「舊衣重生、資源循環」的價值精神，傳遞運動員在場內外都能實踐永續行動的新態度。

山羊兄弟隊由領隊陳炳甫率領總教練呂祐華、球員戴極昇、林敬民，以及甫加入球隊的前日職選手高野圭祐帥氣登場！雖然多數成員都是首次踏上伸展台，但正式走秀時台風穩健、氣場十足，完美展現運動與時尚跨界的魅力；首次來台加盟山羊兄弟的高野圭祐表示：「這次來台灣前得知能參與以永續為核心的時尚活動非常期待與興奮，穿上由基層棒球隊球衣再製的服裝，讓我深刻感受到資源再利用的力量，也希望透過這樣的合作，讓更多人重視環保與永續的意義。」

透過此次結合運動精神與永續時尚的活動，山羊兄弟棒球隊與Story Wear一起攜手以創新行動喚起大眾對「永續不只是環保，而是一種生活態度」的共鳴，讓時尚成為推動社會正向改變的力量。

山羊兄弟隊球員參加大稻埕時尚封街秀。（「山羊兄弟棒球隊」提供）

山羊兄弟隊球員參加大稻埕時尚封街秀。（「山羊兄弟棒球隊」提供）



山羊兄弟隊總教練呂祐華與林敬民一起參加大稻埕時尚封街秀。（「山羊兄弟棒球隊」提供）

山羊兄弟隊球員參加大稻埕時尚封街秀前於Story Wear永續百貨合影。（「山羊兄弟棒球隊」提供）

運用基層少棒隊汰換球衣重製而成的時尚服裝。（「山羊兄弟棒球隊」提供）

