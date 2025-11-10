路跑》2026台北馬調整參賽達標成績一次看 市民跑者把標準「跑」上去

2026台北馬拉松達標資格調整（取自官方社群）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025台北馬拉松再次獲得世界田徑總會（WA）的金標籤認證，賽事將於12月21日在台北市政府前廣場舉行，而今天官網也宣布今年的男、女子全馬及半馬組的達標成績，而標準再次提高，引起跑者討論。

台北馬拉松被視為台灣國內路跑的重點賽事，讓不少跑者都報名共襄盛舉，而跑者除了達標成績直接報名之外，其餘跑者還得先登記、再抽籤，今年共吸引6萬4110人報名達標及登記抽籤，爭搶共2萬8000名的名額。

台北馬今天也先行公佈2026年的參賽達標成績，將參賽者分成4組，18到39歲、40到49歲、50到59歲、60歲以上，另有男、女子的全馬及半馬的完賽成績，其中18到39歲的男子全馬成績要跑進3小時10分內，女子全馬為4小時內，而男子半馬則限縮至1小時25分內，女子半馬則在1小時45分內，實屬不易。

官方對於標準再次提升時解釋：「近年以成績達標免抽籤報名人數成長快速，在有限的名額下明年將調整完賽成績達標門檻，大家實力越來越堅強，平均水平越來越高，你們把標準都「跑」上去了，這次的調整增加1個年齡層及部分秒數標準升級，期望讓分組更公平、賽事競爭更精彩。」

