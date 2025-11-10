自由電子報
體育 棒球 中職

傳味全龍擬解約新竹棒球場營運 議員：市府應向市民說清楚

2025/11/10 11:59

傳味全龍擬解約新竹棒球場營運？議員：市府應向市民說清楚（資料照）傳味全龍擬解約新竹棒球場營運？議員：市府應向市民說清楚（資料照）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕近期外界傳言稱味全龍擬解約新竹棒球場營運，球場未來將僅提供三級棒球賽事之用，市議員劉崇顯今在定期會質詢，目前龍來公司與市府都未有明確說明，希望市府能說清楚。教育處回應，尊重球團營運考量，將秉持推廣棒球運動的初衷，持續與球團、各級中小學學校體育界溝通。

教育處表示，市府與龍來持續針對球場改善工程進度、後續球場如何使用保持溝通，無論龍來有何決定，市府都期待球場改善完成後可以舉辦相關國際賽事。棒球場改善工程目標非僅供練習或市級比賽使用，重新舉辦職棒賽事，甚至國際賽事仍是目標。將會持續公開棒球場改善進度，落實資訊透明，保障如期如質完工後，待驗收完竣後始得使用，並積極規畫職棒賽程。棒球場改善工程工期共266日曆天，包含基底重建、局部地下室結構補強、排水系統改善與人工草皮鋪設等重點項目，預定於明年上半年完工。

劉崇顯說，最近傳出味全龍球團有可能針對新竹棒球場營運向市府解約，棒球場就得由市府自行營運管理，相關營運成本與後續市府如何長期讓球場符合高水準球賽使用，都會有相當大的挑戰，民眾想知道，味全龍球團是否會因等不了棒球場環境改善而解約。

劉崇顯指出，針對此事，市府回應會針對球團營運考量，持續與對方溝通；龍來公司則稱基於營運考量將審慎規畫未來方向，公司推廣棒球承諾不變，將持續與市府與、學校、體育界合作。無論是市府還是龍來公司，雙方都未正面表述，市府應說明近期市府正式與龍來公司交換意見的時間是何時？

劉崇顯說，市府到底有沒有辦法現在跟民眾說，只要棒球場改善工程按照騎乘，如期完成改善，那2027年球季龍來公司是否會繼續委外營運？還是市府有在考量萬一龍來公司沒有要繼續營運棒球場，市府也會做好相關準備？

