中國棒球CPB吸納台灣球員 李宗霖：勿讓統戰趁機上壘

南市議員李宗霖強調，球團可以和世界交陪，但別讓中國統戰趁機上壘。市長黃偉哲表示會密切注。（擷取自南市議會網站）

〔記者蔡文居／台南報導〕中國棒球城市聯賽（CPB）明年初開打引熱議，南市議員李宗霖今天總質詢指出，CPB不僅新球隊「上海兄弟」隊名與中職「中信兄弟」高度相似，更規定每隊必須納入10名台港澳球員，引發「棒球統戰」疑慮，是否有台南球員參與？他強調，球團可以和世界交陪，但別讓統戰趁機上壘！

市長黃偉哲表示，台南有統一獅，而球團母公司在中國也有生意。對商人而言在意的是市場機制，但對國家而言更擔心被拿去做政治操作。台灣棒球水準高度領先中國，中國一定先從二軍拉攏，再到一軍退役球員，最後就是一軍現役球員，台南會密切注意。

李宗霖指出，CPB要求每隊必須吸收10名台港澳球員的規定，實際上是針對台灣棒球人才，長期恐造成台灣職棒與基層棒球的人才流失。他要求體育局應主動掌握是否有台南球員受邀參與，並與中央持續研擬對策，讓選手有更好的發展空間，避免球員被中國利用與利誘，成為統戰的工具。

李宗霖說，統一獅堪稱「台南之光」，球團除了強化「獅迷文化」的品牌形象，更有「台灣隊長」陳傑憲領軍，展現愛台灣、愛台南的堅定信念。台灣的職棒發展不只是運動產業，更是國家文化與認同的展現。各球團應向統一獅看齊，不應為了中國市場或政治考量而拋棄球迷的情感與信念。中國正試圖以文化滲透取代政治談判，透過意象與人才吸納，構築所謂的「兩岸棒球夢」。面對這種軟性統戰，絕對不能掉以輕心。

