日職》換帥頻繁是「企業文化」？東北樂天近10年已換6次總教練

古久保健二。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕剛率軍拿下球團史首座台灣大賽冠軍，61歲的樂天桃猿日籍教頭古久保健二，隨即在國際交流賽打完的時間點，因「合約合意」的理由卸任，目前新任教頭還懸而未決。

母企業同屬樂天集團的東北樂天金鷲，為最年輕的日本職棒球團，2004年成立以來，監督已換過12人次、11人，兩位名帥野村克也、星野仙一各帶4季是最長，星野仙一任內，樂天拿下隊史至今唯一一座日本一。

請繼續往下閱讀...

自2015年樂天由大久保博元出任監督起，換帥堪稱家常便飯，大久保僅帶一季因戰績不佳請辭，接手的犁田昌孝於2018年季中解任，由平石洋介代理，平石隔年正式擔任監督，但僅帶一完整球季，樂天再換三木肇，但僅帶了2020年一季，就又由時任GM石井一久兼任一軍監督。

石井一久一度在2022年底宣布辭去GM、專任監督，但隔年樂天就又換帥，時年40歲的今江敏晃，去年（2024年）成為當時日職最年輕監督。今江率軍僅一季，今年樂天改由三木肇二度出任。總計近10年來，樂天6度換帥、共6人陸續擔綱大位，但也都不長久。

樂天接手桃猿後，前4年由曾豪駒擔任總教練，去年起由古久保健二督軍。古久保兩季合計124勝114敗2和，兩季都以第3名之姿打進季後賽，並於今年奪冠。

據悉，樂天球團在下半季已討論教練異動，而古久保雖帶兵成績不錯、與選手打成一片，且今年逆勢奪冠，最終仍沒能留下。昨樂天領隊牧野幸輝受訪時，對於古久保是否仍留在球團內部的問題，以牽涉合約內容為由不願多作回應，並多次強調「合約合意」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法