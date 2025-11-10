自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》換帥頻繁是「企業文化」？東北樂天近10年已換6次總教練

2025/11/10 11:56

古久保健二。（資料照，記者林正堃攝）古久保健二。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕剛率軍拿下球團史首座台灣大賽冠軍，61歲的樂天桃猿日籍教頭古久保健二，隨即在國際交流賽打完的時間點，因「合約合意」的理由卸任，目前新任教頭還懸而未決。

母企業同屬樂天集團的東北樂天金鷲，為最年輕的日本職棒球團，2004年成立以來，監督已換過12人次、11人，兩位名帥野村克也、星野仙一各帶4季是最長，星野仙一任內，樂天拿下隊史至今唯一一座日本一。

自2015年樂天由大久保博元出任監督起，換帥堪稱家常便飯，大久保僅帶一季因戰績不佳請辭，接手的犁田昌孝於2018年季中解任，由平石洋介代理，平石隔年正式擔任監督，但僅帶一完整球季，樂天再換三木肇，但僅帶了2020年一季，就又由時任GM石井一久兼任一軍監督。

石井一久一度在2022年底宣布辭去GM、專任監督，但隔年樂天就又換帥，時年40歲的今江敏晃，去年（2024年）成為當時日職最年輕監督。今江率軍僅一季，今年樂天改由三木肇二度出任。總計近10年來，樂天6度換帥、共6人陸續擔綱大位，但也都不長久。

樂天接手桃猿後，前4年由曾豪駒擔任總教練，去年起由古久保健二督軍。古久保兩季合計124勝114敗2和，兩季都以第3名之姿打進季後賽，並於今年奪冠。

據悉，樂天球團在下半季已討論教練異動，而古久保雖帶兵成績不錯、與選手打成一片，且今年逆勢奪冠，最終仍沒能留下。昨樂天領隊牧野幸輝受訪時，對於古久保是否仍留在球團內部的問題，以牽涉合約內容為由不願多作回應，並多次強調「合約合意」。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中