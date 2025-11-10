自由電子報
TPBL》重磅補強！ 日本人氣女神三上悠亞加盟夢想家啦啦隊

2025/11/10 12:06

三上悠亞正式加入Formosa Sexy。（夢想家提供）三上悠亞正式加入Formosa Sexy。（夢想家提供）

〔體育中心／綜合報導〕福爾摩沙夢想家今 （10） 日宣布，日本人氣偶像三上悠亞（Yua Mikami）正式加入球團啦啦隊 Formosa Sexy。三上悠亞去年以「一日啦啦隊成員」身份現身夢想家主場，充滿感染力的應援掀起熱潮，深受球迷喜愛。此次回歸成為正式成員，將於本季接下來的六場主場例行賽中登場應援，為夢想家主場注入更多活力與熱情，持續點燃全場氣氛。

三上悠亞以日本偶像團體 SKE48 出道，隨後活躍於演藝圈與時尚領域，並擁有龐大的國際粉絲群。近年來她橫跨藝能活動與品牌經營，展現多元發展與獨特魅力。去年受邀來台擔任夢想家主場擔任一日啦啦隊女孩，以熱情應援與親切互動掀起現場轟動，深受球迷喜愛，留下深刻印象。

正式加入職籃應援的三上悠亞表示：「非常期待與台灣的球迷再次見面。去年來到夢想家主場時感受到滿滿的熱情，這次能正式加入 Formosa Sexy，我會努力展現最熱情的應援能量，與大家一起為夢想家加油！」

相信三上悠亞的加入，將為夢想家主場注入全新能量與魅力，帶動主場氣氛。邀請所有球迷透過 ibon 售票系統購票，一起進場應援！更多詳細資訊請持續關注夢想家官方社群。

