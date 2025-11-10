NBA》柯瑞缺陣沒差 巴特勒砍21分勇士狂勝溜馬31分止敗

巴特勒。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰溜馬目標止敗，即便當家一哥柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣中，但「士官長」巴特勒（Jimmy Butler III ）繳出全隊最高21分，且全隊進攻多點開花，終場以114：83痛宰溜馬，中止連敗，且在主場拿下5連勝。

勇士一哥柯瑞今天持續因生病缺席，且也因為少了他，先前球隊吞下2連敗，今天在主場迎戰傷兵滿營的溜馬，盼能報上回被逆轉輸球的一箭之仇。

請繼續往下閱讀...

勇士今天開局打出13：4攻勢，但溜馬很快回敬一波10：0攻勢，持續緊咬勇士，次節尾聲巴特勒連續得分，一度助隊擴大到雙位數領先。不過，溜馬把握最後兩波進攻機會，靠著沃克（Jarace Walker）的三分球和內姆哈德（Andrew Nembhard）罰球，再次趕上，半場打完勇士暫時以48：41領先。

易籃後，溜馬找到外線準星迎頭趕上，但第3節尾聲哈佛德三分球，加上穆迪也在外線開火還造成對方犯規，連拿4分，勇士帶著10分領先進入決勝節。士氣大振的灣區大軍末節開賽又打出4：0攻勢，哈佛德又在外線開火，勇士持續擴大領先，也順利止敗。

勇士今天6人得分上雙，巴特勒繳出全隊最高21分、9籃板、7助攻，替補上陣的理查德（Will Richard）15分次之；溜馬方面，內姆哈德拿下14分全隊最高。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法