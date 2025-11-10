自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》柯瑞缺陣沒差 巴特勒砍21分勇士狂勝溜馬31分止敗

2025/11/10 12:12

巴特勒。（美聯社）巴特勒。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰溜馬目標止敗，即便當家一哥柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣中，但「士官長」巴特勒（Jimmy Butler III ）繳出全隊最高21分，且全隊進攻多點開花，終場以114：83痛宰溜馬，中止連敗，且在主場拿下5連勝。

勇士一哥柯瑞今天持續因生病缺席，且也因為少了他，先前球隊吞下2連敗，今天在主場迎戰傷兵滿營的溜馬，盼能報上回被逆轉輸球的一箭之仇。

勇士今天開局打出13：4攻勢，但溜馬很快回敬一波10：0攻勢，持續緊咬勇士，次節尾聲巴特勒連續得分，一度助隊擴大到雙位數領先。不過，溜馬把握最後兩波進攻機會，靠著沃克（Jarace Walker）的三分球和內姆哈德（Andrew Nembhard）罰球，再次趕上，半場打完勇士暫時以48：41領先。

易籃後，溜馬找到外線準星迎頭趕上，但第3節尾聲哈佛德三分球，加上穆迪也在外線開火還造成對方犯規，連拿4分，勇士帶著10分領先進入決勝節。士氣大振的灣區大軍末節開賽又打出4：0攻勢，哈佛德又在外線開火，勇士持續擴大領先，也順利止敗。

勇士今天6人得分上雙，巴特勒繳出全隊最高21分、9籃板、7助攻，替補上陣的理查德（Will Richard）15分次之；溜馬方面，內姆哈德拿下14分全隊最高。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中