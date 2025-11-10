桌球》法蘭克福冠軍賽奪冠 18歲松島輝空躍居世界排名第8

松島輝空在男單決賽擊退德國名將邱黨，贏得法蘭克福冠軍賽冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕18歲的日本新星松島輝空今天凌晨在2025年WTT法蘭克福冠軍賽男單決賽，以4:1力退德國直拍橫打名將邱黨，生涯首度在冠軍賽層級封王，收穫1000分積分，明天公布的世界排名將從13名躍居第8，首度躋身TOP10，獲得亞軍的邱黨也從12名回升至第9，台灣一哥林昀儒則從11名下滑至14名，寫下近半年新低。

松島輝空過去兩度遭遇邱黨都獲勝，包括今年仁川冠軍賽32強，但今天卻遭到頑強抵抗，打完前3局以11:8、15:13、11:13領先。關鍵第4局，松島克服開局2:7落後，在10:11時更驚險化解4個局點，以18:16艱苦拿下，第5局，松島再度展現韌性，在4:7劣勢下發動反擊，以11:9後來居上，贏得對戰3連勝。

女單方面，巴黎奧運女單銅牌早田希娜在4強賽先以4:1扳倒世界排名第9的伊藤美誠，中止國際賽對戰5連敗，決賽對決世界排名第7的17歲新星張本美和。兩週前，張本美和克服局數0:2落後，以4:3逆轉早田希娜，奪下WTT倫敦球星挑戰賽女單冠軍，也拿下在國際賽對戰早田的第2勝。

今天再度交鋒，早田希娜又是在局數2:0領先下被張本美和追成3:3，決勝局，早田在3:6落後下連拿4分反超比數，最終以11:9驚險奪冠，也將兩人在國際賽的交手紀錄改寫為8勝2負。早田希娜奪冠後世界排名將從13回升至第10，張本美和也上升1名來到第6，仍是日本一姐。

早田希娜在日本內戰中擊退張本美和，奪下女單冠軍。（取自WTT官網）

