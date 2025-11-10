自由電子報
中職》伙食、住宿、撤帥頻惹議 台南Josh直批：樂天每次回應怎都滿滿幹話？

2025/11/10 15:24

樂天桃猿昨（9日）閃電宣布冠軍教頭古久保健二卸任，震撼球界。（資料照）樂天桃猿昨（9日）閃電宣布冠軍教頭古久保健二卸任，震撼球界。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕甫助球隊下剋上，奪下接手後首次總冠軍，樂天桃猿昨（9日）閃電宣布冠軍教頭古久保健二卸任，震撼球界；由於樂天球員今年包含伙食、宿舍問題頻頻惹議，突然換帥事件再度引發球迷怒火，棒球YouTuber「台南Josh」也忍不住批：「樂天每次的回應怎麼都滿滿的幹話？」

棒球YouTuber「台南Josh」今（10日）上傳最新影片評論古久保健二卸任，他表示樂天球團針對媒體詢問古久保教練是否為自願辭職問題，領隊牧野幸輝用一個卸任是雙方同意的結果來打迷糊仗，「台南Josh」直呼：「阿不然他能不同意嗎？」球團不願意正面回答，當然會被外界認為古久保是球團想要砍的。

「台南Josh」指出，樂天今年鬧出許多新聞，球團出來講幹話的事情發生太多事了，他舉例，4月有球員爆料伙食問題，當時領隊川談喜則出面表示，球團與球員這邊，沒有考慮周全，進行良好的溝通，「台南Josh」直批超幹的幹話，「提供那種一般人都不吃的伙食，到底跟溝通有什麼關係？」

8月再爆發伙食問題，領隊牧野幸輝出面澄清沒有預算問題，如果不夠營養會再提升預算，這跟預算無關，「台南Josh」表示，都說不夠營養就要提升預算了，怎麼會跟預算無關，明明就有關啊，同一句話裡面就在邏輯打架了。

另外近日爆發二軍宿舍問題，「台南Josh」實際去觀音工業區的二軍宿舍附近探訪，發現許多狀況與球團聲明不符；「台南Josh」認為樂天球團回應每一次都是滿滿的吐槽點，最後他直言：「這個球團有讓我們看到他們對球員或球迷的用心了嗎？大家自己心理應該有個答案吧」。

