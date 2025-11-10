自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

網傳台灣捐贈80億歐元交換IPAC演講 蕭美琴：完全是造謠

2025/11/10 15:31

副總統蕭美琴出席「2025年第25屆夏季達福林匹克運動會代表團授旗典禮」。（記者方賓照攝）副總統蕭美琴出席「2025年第25屆夏季達福林匹克運動會代表團授旗典禮」。（記者方賓照攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕副總統蕭美琴7日應邀出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）布魯塞爾年會，創下我國副元首訪問非邦交國史無前例的突破，不過有網友造謠是台灣捐贈80億歐元交換演講，對此蕭美琴今親自回應，「這是完全造謠。」

2025年第25屆東京達福林匹克運動會將在11月15日至11月26日在日本東京舉行，運動部今舉辦授旗典禮，蕭美琴親自出席勉勵選手，並頒贈代表團加菜金，她在典禮開始前針對媒體提問網友造謠台灣捐80億歐元交換演講時表示，「這是完全的造謠，完全不實跟扭曲。」

蕭美琴表示，能夠到歐洲跟各位關心台灣的議員發表看法，是許多前線的外交同仁長期努力的成果，加上國際間很多朋友的幫忙，「有這樣的進展，也呈現台灣在國際上受到愈來愈多關注，有更多朋友願意來協助我們。」

對於是否已經報案，蕭美琴表示，總統府發言人已經進行相關說明，至於是否是最後一刻才知道要親飛布魯塞爾，蕭美琴指出，原來事先規劃是視訊出席的模式，大概兩週前外交部開始認為是有空間往爭取實體出席的模式努力，「這中間有很多環節，到最後一刻確定順利進行，過程非常辛苦，再次對所有外交部以及前線外館同仁的努力表達感謝，我相信台灣人跟世界公民一樣，都該有公平參與國際的機會，也會極力爭取這些機會。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中