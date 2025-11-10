網傳台灣捐贈80億歐元交換IPAC演講 蕭美琴：完全是造謠

副總統蕭美琴出席「2025年第25屆夏季達福林匹克運動會代表團授旗典禮」。（記者方賓照攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕副總統蕭美琴7日應邀出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）布魯塞爾年會，創下我國副元首訪問非邦交國史無前例的突破，不過有網友造謠是台灣捐贈80億歐元交換演講，對此蕭美琴今親自回應，「這是完全造謠。」

2025年第25屆東京達福林匹克運動會將在11月15日至11月26日在日本東京舉行，運動部今舉辦授旗典禮，蕭美琴親自出席勉勵選手，並頒贈代表團加菜金，她在典禮開始前針對媒體提問網友造謠台灣捐80億歐元交換演講時表示，「這是完全的造謠，完全不實跟扭曲。」

請繼續往下閱讀...

蕭美琴表示，能夠到歐洲跟各位關心台灣的議員發表看法，是許多前線的外交同仁長期努力的成果，加上國際間很多朋友的幫忙，「有這樣的進展，也呈現台灣在國際上受到愈來愈多關注，有更多朋友願意來協助我們。」

對於是否已經報案，蕭美琴表示，總統府發言人已經進行相關說明，至於是否是最後一刻才知道要親飛布魯塞爾，蕭美琴指出，原來事先規劃是視訊出席的模式，大概兩週前外交部開始認為是有空間往爭取實體出席的模式努力，「這中間有很多環節，到最後一刻確定順利進行，過程非常辛苦，再次對所有外交部以及前線外館同仁的努力表達感謝，我相信台灣人跟世界公民一樣，都該有公平參與國際的機會，也會極力爭取這些機會。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法