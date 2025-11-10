聽奧》副總統蕭美琴為代表團授旗 「你們是台灣精神最美麗的詮釋」

副總統蕭美琴出席「2025年第25屆夏季達福林匹克運動會代表團授旗典禮」。（記者方賓照攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會將在11月15日至26日在日本東京登場，運動部今舉行授旗典禮，副總統蕭美琴親自到場授旗，並致贈加菜金20萬元，期勉代表團能以最佳狀態站上國際舞台。

蕭美琴今在授旗典禮表示，代表團每位選手的故事都是一股強大的力量，聽奧是體育競技的舞台，更是展現毅力、勇氣以及人權精神的國際場合，「各位用行動讓世界看到台灣真正的力量，不只是來自音量，而是來自你們的堅定和實力，對夢想堅持，這也是無聲的力量。」

蕭美琴指出，總統賴清德上任以來，繼續推動運動平權和無障礙社會，「我們的責任就是要打造一個更友善、更包容的運動環境，今年9月成立運動部後更設置適應運動司，以終身參與、專業支持和制度創新為目標，積極投入資源，改善訓練場地，強化支援輔具，希望每位有才華的運動員都不會因為環境限制而無法站上競技擂台上展現實力。」

代表團本屆遴選11個競賽種類，共計76位選手與20位教練參賽，加上後勤團隊總人數達150人，是自2009年於台北市主辦聽奧賽會以來的最大規模。

蕭美琴提到，這次參賽選手的人數展現台灣聽障運動的整體實力，「同時也提高獎金和獲獎名額，我相信這是對選手努力的肯定，也是最好的鼓勵，過去我也曾經造訪用心培育運動人才的學校，從教練的投入、學校的支持，以及選手每天不畏艱苦的全新以赴的投入，那份堅持與熱情，不只是體育運動的力量，更是教育的用心，也是夢想最動人的證明。」

蕭美琴感謝選手用行動告訴世界，「障礙無法阻擋夢想，沈默也能綻放力量，每一次的揮汗訓練，每一場比賽的突破，都讓我們深受感動，你們不僅是優秀的運動員，更是台灣精神最美麗的詮釋，也就是堅韌不屈、勇敢追夢、彼此扶持。」

