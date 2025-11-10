MLB》盛讚今井達也比山本由伸更強！大谷翔平前隊友：他真的太噁

今井達也。（產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅王牌今井達也在今天獲得球團同意，將透過入札制度挑戰大聯盟，他的前隊友，擁有大聯盟資歷的洋砲麥金農（David MacKinnon）曾發文直呼，今井達也比山本由伸更強。

麥金農曾在2023年與今井達也同隊，他直言今井達也每一年都變得更好：「我在實戰打擊練習（Live BP）曾對過他，也跟山本由伸與佐佐木朗希交手過。以我的看法而言，最難打、球威最好的人就是今井！」麥金農也表示，無論他最後簽下什麼合約，他都值得更多的，「因為他真的太噁心了！」

今井達也在尚未確定挑戰大聯盟前，就已經被大聯盟認為是今年自由市場上的大物，《ESPN》記者麥克丹尼爾（Kiley McDaniel）預測他可以拿到一張均薪2250萬美元，總值6年1.35億美元的合約，且認為如果預測有誤，那只會更多。

《The Athletic》撰文預測，今井達也有機會拿到8年1.9億美元（約新台幣59億）的天價大約。同屬《ESPN》的知名記者帕桑（Jeff Passan）則提到，有球探認為，今井有機會可以拿到2億美元以上（約新台幣61億）的合約，最低也可以拿到8000萬美元以上的合約。

麥金農生涯在大聯盟僅打22場，2022年他效力天使與運動家，曾與大谷翔平同隊，離開大聯盟後打過日職西武獅與韓職三星獅。

