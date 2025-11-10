自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》盛讚今井達也比山本由伸更強！大谷翔平前隊友：他真的太噁

2025/11/10 16:25

今井達也。（產經體育）今井達也。（產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅王牌今井達也在今天獲得球團同意，將透過入札制度挑戰大聯盟，他的前隊友，擁有大聯盟資歷的洋砲麥金農（David MacKinnon）曾發文直呼，今井達也比山本由伸更強。

麥金農曾在2023年與今井達也同隊，他直言今井達也每一年都變得更好：「我在實戰打擊練習（Live BP）曾對過他，也跟山本由伸與佐佐木朗希交手過。以我的看法而言，最難打、球威最好的人就是今井！」麥金農也表示，無論他最後簽下什麼合約，他都值得更多的，「因為他真的太噁心了！」

今井達也在尚未確定挑戰大聯盟前，就已經被大聯盟認為是今年自由市場上的大物，《ESPN》記者麥克丹尼爾（Kiley McDaniel）預測他可以拿到一張均薪2250萬美元，總值6年1.35億美元的合約，且認為如果預測有誤，那只會更多。

《The Athletic》撰文預測，今井達也有機會拿到8年1.9億美元（約新台幣59億）的天價大約。同屬《ESPN》的知名記者帕桑（Jeff Passan）則提到，有球探認為，今井有機會可以拿到2億美元以上（約新台幣61億）的合約，最低也可以拿到8000萬美元以上的合約。

麥金農生涯在大聯盟僅打22場，2022年他效力天使與運動家，曾與大谷翔平同隊，離開大聯盟後打過日職西武獅與韓職三星獅。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中