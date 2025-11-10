自由電子報
聽奧》上屆斬獲1金2銀 網球好手林家文指甲有巧思

2025/11/10 16:32

林家文。（記者方賓照攝）林家文。（記者方賓照攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會將在11月15日至26日在日本東京登場，此次代表團加上後勤團隊一共有150人，是2009年台北市主辦聽奧賽會以來的最大規模。

本屆東京聽奧台灣代表團一共有11個競賽，共計76位選手與20位教練參賽，另有5位醫師與1位心理諮商師隨團，此外，台北市大學也遴派8位經驗豐富的運動防護員以及3位物理治療師隨隊服務，加上手語翻譯員以及後勤團隊等，總人數達150人。

台灣隊上屆拿下3金、13銀、14銅佳績，上屆巴西聽奧獲1金2銀的網球好手林家文，這次也將繼續在單打與混雙項目力拚奪牌，她今出席授旗典禮代表受贈加菜金，指甲彩繪也有巧思，除用國旗配色，大拇指也畫了會旗。

世界聽障女子100公尺跨欄紀錄保持人許樂上一屆拿下1金、1銅，這次將出戰100公尺跨欄、400公尺跨欄項目，她先前受到大腿拉傷傷勢困擾2年，近期又遇到鼠蹊部拉傷，她表示，只能靠止痛藥緩解，期許自己能健康完賽，「上了場就會盡力拚。」

林家文。（記者方賓照攝）林家文。（記者方賓照攝）

林家文。（記者方賓照攝）林家文。（記者方賓照攝）

許樂。（記者方賓照攝）許樂。（記者方賓照攝）

