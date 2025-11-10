網球》喬科維奇退賽改打穆塞蒂 艾卡拉茲：我更願意對上他

艾卡拉茲。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕由於塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）退賽，義大利穆塞蒂（Lorenzo Musetti）遞補參加ATP年終總決賽，對此，西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）表示：「我想我更願意對上Lorenzo，我不會說謊。」

年終賽為全球前8名男單好手分成兩組，前2名可以晉級4強淘汰賽，艾卡拉茲與喬科維奇、美國佛里茲（Taylor Fritz）、澳洲德米納爾（Alex de Minaur）同組，但因為喬帥退賽，由穆塞蒂遞補。

對於對手改變，艾卡拉茲說：「很明顯，像Novak這樣的人出現在小組賽裡總是很難對付，因為他在這項賽事的經驗，以及他在室內賽場地的實力非常強。」

艾卡拉茲進一步解釋：「我在2023年輸過他，而且那場我打得其實很好，他那天把我打敗了，不過，說實話，我更願意碰上Lorenzo，我不會說謊，但能來到這裡說明他配得上，他這一整年表現都很出色，我相信他在這裡也會有很好的發揮。」

艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）以7：6（7：5）、6：2擊敗德米納爾，小組賽旗開得勝。

