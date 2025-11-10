桌球》大四才實現成人國手夢 巨城乒乓黑馬蔡榜原贏在不放棄

巨城乒乓蔡榜原搭上國手末班車，一圓國手夢想。（楊慶昱提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕21歲的巨城乒乓好手蔡榜原今天在115年中華桌球排名資格賽男子組第六次賽連闖6關，最後在衝關賽以直落三擊退合庫彭靖恩，搭上國手末班車，也終於一圓國手夢想。

來自台中賴厝國小的蔡榜原，沒有少年國手資歷，上國中後原本打算高掛球拍，後來在教練楊慶昱親自登門求才下，將他帶到新竹建華國中。楊慶昱回憶，當年的蔡榜原很害羞，把自己鎖在房間內不敢出來見人，楊慶昱費了一番唇舌，還以帶他去湯姆熊玩利誘他，才說服他加入球隊。

蔡榜原在國二和葉伊恩聯手摘下全中運男雙金牌，不過，始終和國手無緣，直到高一才首度入選18歲青少年國手，高三則當選19歲國手。高二時原本一度有機會榮膺成人國手，但在衝關賽不敵黎昕祐。

現在已經是國體大四年級的蔡榜原坦承，如果今年再沒選上國手，可能就要轉換跑道，為了備戰這次選拔賽，他這半年也維持每天兩餐的訓練，比一般大學選手一天只練1餐更精實。

蔡榜原在第六次賽一路擊敗莊忠彥、施冠宏、陳奕騰、劉士銘、洪哲硯等新生代好手，最後一輪再以11:5、11:7、11:4力退彭靖恩，報了第五次賽落敗的一箭之仇。

蔡榜原表示，「真的沒想到能選上國手，其他人的實力都比我好，我只是不放棄，1場1場去拚，還好最後有堅持住。」

男子第六次賽另一場衝關賽，台南幫好手楊子儀以3:2逆轉一銀名將廖振珽，奪回失去1年的國手資格，也是生涯第6度當選國手，廖振珽則中斷連續12年入選國手的紀錄。

