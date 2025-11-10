TPBL》三上悠亞加盟夢想家將應援6場 去年週邊商品曾狂賣150萬

日本前AV女優三上悠亞成功轉型，正式加盟福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy。（翻攝自IG）

〔記者粘藐云／台北報導〕TPBL福爾摩沙夢想家今天宣布，日本人氣性感女神三上悠亞將加入「Formosa Sexy」，成為專屬啦啦隊成員之一，引來球迷熱議。她去年曾以一日限定模式加入夢想家啦啦隊，引發正反兩面討論，但她的加入也讓夢想家週邊商品熱銷，曾創下單日銷售額達150萬的驚人紀錄，人氣相當高；至於她這季將會在哪幾場比賽應援，夢想家球團表示，預計會有6場，但詳細場次還在安排當中。

三上悠亞過去為偶像團體成員，之後轉戰日本成人影視產業，人氣水漲船高，之後她退出成人影視圈，改往藝能界發展。去年她曾來台替中職球隊味全龍開球，並到夢想家擔任一日限定啦啦隊，引發各種討論，有人正面看待也有人認為，職業運動也應承擔社會責任，籃球賽適合闔家觀賞，採用這樣的行銷方式，有待商榷。

請繼續往下閱讀...

不過，三上悠亞去年擔任夢想家一日啦啦隊引發大批球迷關注、搶票，聯名的週邊商品更是賣翻，在當時單日就寫下新台幣150萬元銷售額，展現女神超高人氣。這回再次來台擔任夢想家啦啦隊不是只有一日限定，夢想家球團指出，她將會在6場主場比賽中應援，但詳細日期還在安排當中，之後會在社群中公布。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法