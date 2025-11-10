自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》加強執法品質 日籍資深裁判木内九二生加盟裁判團隊

2025/11/10 18:29

日籍資深裁判木内九二生（左），加盟中職裁判團隊。（聯盟提供）日籍資深裁判木内九二生（左），加盟中職裁判團隊。（聯盟提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕為提升裁判專業度與執法品質，中華職棒大聯盟預計自明年起邀請日籍資深裁判加入聯盟執法團隊。聯盟今（10）日正式宣布，與日籍資深裁判木内九二生完成簽約，木內裁判將自明年球季起加入一軍裁判陣容，楊清瓏秘書長也轉達蔡其昌會長的期待，希望藉此提升台日裁判間的合作，促進專業技術交流，達成共同成長的目標。

木内九二生於2002年4月16日在中日龍對阪神虎的比賽中首次執法，擔任一壘審，自此展開職棒裁判生涯。其執法資歷橫跨日本職棒例行賽、全明星賽、季後賽及日本大賽等多項賽事，並於2012年亞洲職棒大賽出任裁判，當時與中職裁判張展榮、紀華文共事，成為他與中職建立交流的起點。

此後，木内裁判多次與中職裁判互動交流。在2017與2023年NPB日本職棒裁判學校中擔任專業講師時，與前往受訓的中職裁判結下情誼；今年2月，他在沖繩裁判交流活動中擔任專業講師，進一步促進雙方交流。木内裁判表示，這數年間，有許多日本前輩來台指導和交流，他很羨慕日職前輩們能來台灣發展，今年在沖繩與中職裁判交流後，更加堅定來台執法的決心，期盼在台灣開啟全新挑戰。

對於能加入中職裁判行列，木内裁判表示深感榮幸，並特別感謝蔡會長、秘書長及聯盟同仁的支持與信任。他知道中職的每位裁判都懷抱高度熱情投入工作，因此非常期待能與他們並肩執法。木內裁判也指出，中職六支球團中有不少教練與球員來自日本，希望自己藉由裁判的身份，與他們一同在台灣努力奮戰。

談及裁判培育現況，木内裁判感慨表示，近年無論在台灣或日本，投身裁判工作的新人愈來愈少，他希望憑藉自身經驗，協助培育新一代裁判，透過經驗分享來強化年輕裁判的心理素質與專業信念。木內裁判表示，這次來到台灣，不僅是一項全新挑戰，也希望能與中職裁判團隊共同精進，透過跨國學習與交流，持續提升執法水準，攜手成為更優質的裁判。

日籍資深裁判木内九二生（左），加盟中職裁判團隊。（聯盟提供）日籍資深裁判木内九二生（左），加盟中職裁判團隊。（聯盟提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中