中職》加強執法品質 日籍資深裁判木内九二生加盟裁判團隊

日籍資深裁判木内九二生（左），加盟中職裁判團隊。（聯盟提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕為提升裁判專業度與執法品質，中華職棒大聯盟預計自明年起邀請日籍資深裁判加入聯盟執法團隊。聯盟今（10）日正式宣布，與日籍資深裁判木内九二生完成簽約，木內裁判將自明年球季起加入一軍裁判陣容，楊清瓏秘書長也轉達蔡其昌會長的期待，希望藉此提升台日裁判間的合作，促進專業技術交流，達成共同成長的目標。

木内九二生於2002年4月16日在中日龍對阪神虎的比賽中首次執法，擔任一壘審，自此展開職棒裁判生涯。其執法資歷橫跨日本職棒例行賽、全明星賽、季後賽及日本大賽等多項賽事，並於2012年亞洲職棒大賽出任裁判，當時與中職裁判張展榮、紀華文共事，成為他與中職建立交流的起點。

請繼續往下閱讀...

此後，木内裁判多次與中職裁判互動交流。在2017與2023年NPB日本職棒裁判學校中擔任專業講師時，與前往受訓的中職裁判結下情誼；今年2月，他在沖繩裁判交流活動中擔任專業講師，進一步促進雙方交流。木内裁判表示，這數年間，有許多日本前輩來台指導和交流，他很羨慕日職前輩們能來台灣發展，今年在沖繩與中職裁判交流後，更加堅定來台執法的決心，期盼在台灣開啟全新挑戰。

對於能加入中職裁判行列，木内裁判表示深感榮幸，並特別感謝蔡會長、秘書長及聯盟同仁的支持與信任。他知道中職的每位裁判都懷抱高度熱情投入工作，因此非常期待能與他們並肩執法。木內裁判也指出，中職六支球團中有不少教練與球員來自日本，希望自己藉由裁判的身份，與他們一同在台灣努力奮戰。

談及裁判培育現況，木内裁判感慨表示，近年無論在台灣或日本，投身裁判工作的新人愈來愈少，他希望憑藉自身經驗，協助培育新一代裁判，透過經驗分享來強化年輕裁判的心理素質與專業信念。木內裁判表示，這次來到台灣，不僅是一項全新挑戰，也希望能與中職裁判團隊共同精進，透過跨國學習與交流，持續提升執法水準，攜手成為更優質的裁判。

日籍資深裁判木内九二生（左），加盟中職裁判團隊。（聯盟提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法