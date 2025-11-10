TML》率隊奪冠後卸任總教練 在台灣大聯盟是常態

太陽總教練趙士強。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕總教練在率領球隊拿到總冠軍後卸任，在中華職棒並不常見，都發生在最初10年的草創階段，樂天桃猿在亞洲職棒交流賽結束後2小時，宣布總教練古久保健二卸下一軍總教練，操作方式讓人想起短暫存在的台灣大聯盟，在1997-2002年這6個球季，球隊奪冠後更換總教練就有3次，稱「例行公事」並不為過，就連落敗球隊更換總教練也有2次。

台灣大聯盟在成立時採取聯盟主導統籌分配的運作模式，藉由初期技術面維持所屬球隊戰力的一定平衡，尋求中期商業面達成冠名贊助企業接手球隊獨立經營，在角色定位上，聯盟與那魯灣公司像是企業總公司，所屬各隊與總教練像是子公司與負責人，配合整體需求頻繁更替，職務異動可技術面可商業面。樂天桃猿在集團管轄單位的指示下，今年領隊川田喜則、總教練古久保健二各於季中、季後卸任，與當年的台灣大聯盟有幾分相似。

最具代表性的人物是「二進二出」的趙士強，1997年帶領年代勇士奪冠，完成階段性任務後雖轉任那魯灣公司副總經理，隔年季中仍受命短暫代理台中金剛總教練，1999年配合指示重出江湖，連續2年帶領聲寶太陽打進總冠軍賽，2000年率隊奪冠後再卸兵符，升任那魯灣公司總經理後全程參與兩聯盟合併的協商。

台北太陽歷經聲寶、誠泰冠名贊助兩個時期，隊史6年內五度打進總冠軍賽，1998、2000年兩度在奪冠後更換總教練，迄今仍是台灣職棒史上的特例，連同1997、2001年於總冠軍賽落敗後也換總教練，累計4次在總冠軍賽後更換總教練，很可能是空前絕後的紀錄。

※台灣大聯盟於總冠軍賽後異動晉級球隊總教練

年度 晉級球隊 總教練 繼任者

1997 年代勇士 趙士強 杜福明

*聲寶太陽 貝克曼 愛爾蘭

1998 聲寶太陽 愛爾蘭 趙士強

2000 聲寶太陽 趙士強 李居明

2001 *誠泰太陽 李居明 石井丈裕

*總冠軍賽敗隊

