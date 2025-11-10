自由電子報
體育 棒球 學生棒球

重光盃》賽史首度因雨取消複賽 花蓮光復國小災後更堅強

2025/11/10 19:50

花蓮光復國小因應撤鄉，賽後還得匆匆離開。（陳重光文教基金會提供）花蓮光復國小因應撤鄉，賽後還得匆匆離開。（陳重光文教基金會提供）

〔體育中心／綜合報導〕2025年第17屆重光盃全國少棒錦標賽10日進入預賽最終日，大會因應鳳凰颱風來襲，決定在今天結束賽程，是賽史第一次未能進行複賽，而來自災區的花蓮縣光復國小因應撤鄉，賽後還得匆匆離開。

重光盃曾在2016年第8屆因大雨未能進行最後一天的四強與冠軍戰，比較TQB（對戰優質率）後由台東縣紅葉國小拿下隊史首冠，另外3強依序為桃園市龜山國小、台東縣豐田國小與新北市興穀國小。

今天上午賽事雖仍順利進行，大會考量選手安危以及外縣市球隊交通，提前取消複決賽賽程，至於原本計劃到大魯閣棒壘球打擊場決定名次的「雨天備案」也因鳳凰颱風急速撲台而告吹，只能待明年再分高下。

光復國小堪稱職棒搖籃，包括前中信兄弟「周董」周思齊、樂天桃猿內野手馬傑森，以及高國輝、羅國華、羅國龍、高國麟四兄弟等都是校友，但學校在9月馬太鞍溪堰塞湖溢流事件遭受嚴重衝擊，部分器材毀損，大多數球員也成災民，無家可歸，只能暫住避難所。

光復今天對決強敵雲林縣文昌國小，首局就被灌進8分，終場1：19落敗，3連敗結束賽程，總教練王國華表示：「我們的球場被沖毀，沒辦法練球，而且遭遇嚴重災情，大家心情都很複雜，這趟可以說是療傷之旅，但現在又要回去了。」

王國華透露，光復鄉因首當其衝，幾乎每位學生的家庭都受到影響，還有小朋友差點被水沖走，「但我覺得經歷過這些，大家更堅強了，以前出來比賽都會緊張，但有什麼比洪水更可怕的呢？」

不僅學生受影響，王國華的鄰居正是曾登上新聞的災民，當時他奮勇捨己救人，至今回想起仍眼眶泛淚，不過他不改黑色幽默，苦笑說：「我家才剛裝潢就被淹了，而且這次有人嫌我沒穿球衣，我也沒辦法，球衣、球鞋都被沖走了。」

雖然賽事抱憾，同日賽後的賽外活動——搭乘貓纜與參觀台北市立動物園行程採自由參加，仍有9隊參與，至少留下個可愛回憶。台中市忠孝國小何至宸繼幼稚園後再訪，他笑說今天最高興就是看到河馬，「因為我姓何，還屬馬，以前的外號就是河馬，希望下次來可以搭水晶車廂，比較刺激。」

他的隊友許樂宸則是喜歡兩棲類，更愛帶有神秘色彩的蛇，「剛剛有看到緬甸蟒，很大條，感覺那個皮摸起來很舒服。」緬甸蟒又稱蟒蛇，是世界上最巨型的蛇類之一，一般長度約5公尺，最長個體可達7公尺，重達120公斤。

