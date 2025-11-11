羽球》「他為羽球帶來的禮物」 BWF撰文回憶戴資穎非凡特質

戴資穎。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕台灣女單傳奇好手戴資穎在11月7日於社群軟體上正式宣布退休，結束璀璨的球員生涯，BWF官網作家Dev Sukumar以《戴資穎：天才的告別》為題，撰長文回憶戴資穎在這項運動最無可取代的特質。

Dev Sukumar提到，先暫時把數據放在一邊，並不是說那些數字不重要，而是有些事情超越數據。接著他展示一張小戴的照片直言，這正是典型的戴資穎，他具備的非凡特質躍然紙上。這是個凝結於純粹享受的瞬間。小戴的眼中閃爍著光芒，嘴角帶著淘氣的微笑，身體在旋轉的瞬間彷彿在跳舞。

請繼續往下閱讀...

戴資穎。（圖片取自BWF）

Dev Sukumar表示，職業運動本不該是這樣的，至少不該在激戰中如此。「現代主流的運動員形象是面無表情、毫不退讓地突破身心障礙，頂尖選手在場上的樣貌總是眉頭緊鎖、目光如雷射般專注，任何其他表情都被視為偏離勝利這件事的干擾。」

「如果說戴資穎為羽球帶來了一項禮物，那就是運動中最本質的元素：『玩心』。」Sukumar直言，這正是小戴過人的天賦，讓他能在面對世界頂尖選手時仍保持那份玩心。他的手腕能實現腦中所想像的畫面，在約15年的比賽中，觀眾所見到是他那顆充滿創意的頭腦，透過第二拍的停頓與輕柔的手感玩弄時間與空間，創造出看似不可能的誇張角度與全新軌跡。

Dev Sukumar提到依瑟儂（Ratchanok Intanon）的技術就像羽球教科書般出眾，然而對戴資穎而言，吸引人的不只是他球路的夢幻特質或節奏上的掌控，而是他那份頑皮的氣質，讓得分幾乎只是附帶的成果，「讓對手追著幻影疲於奔命才是他主要的目標。」

在職業生涯中期戴資穎有所進化，他開始更加注重體能訓練，使殺球更加銳利、更有力量，也能在艱苦的比賽中維持穩定的表現。然而，即使變得更具身體對抗性，他的比賽依然以玩心為核心，多數有天賦的選手會為了提升成功率而減少變化，但戴資穎拒絕那麼做，這是他不願妥協的一面。

戴資穎生涯後期有所進化。（資料照）

Dev Sukumar認為，考慮到戴資穎在職業生涯中拿下奧運與世錦賽銀牌、亞運金牌、三座亞錦賽冠軍以及無數世界巡迴賽與超級賽冠軍，這樣憑直覺主導的打法仍能成為同世代最成功的球員之一，這可說是相當非比尋常。戴資穎在受訪時曾多次表示，自己不太願意透過觀看影片（無論是自己的或對手的）來做準備。因為小戴了解自己的打法與對手的能力，只要能發揮出自己的能力，就不會有對手能擊敗他。Sukumar讚嘆，這就是戴資穎的獨特之處。

戴資穎的另一項特質是能夠迅速向前看、不會糾結於剛發生的事情。在2015年世錦賽8強戰中，戴資穎面對Lindaweni Fanetri時握有6個賽末點，若能贏下，戴資穎將獲得生涯首面大型賽會獎牌，但最終戴資穎錯失全部的賽末點還輸掉比賽，倘若換成其他選手可能會崩潰，但小戴在結束時仍然面帶微笑。令人難以置信的是，他還得再等六年，直到在東京奧運與世錦賽上連拿銀牌，才贏得第一批大型賽會獎牌。

文末提到，當戴資穎走向夕陽之時，整個羽球世界可以回望他所留下的寶貴資產，那份藝術般的球風、始終如一的禮貌，以及貫穿整個職業生涯起伏的微笑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法