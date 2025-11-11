籃球》身兼助教、學生身分！崔浩恩美國大學執教也有奧運夢

崔浩恩目前在美國大學籃球隊擔任助教，身兼學生和教練身分。（崔浩恩提供）

〔記者粘藐云／越洋採訪報導〕旅美好手崔浩恩高中畢業後赴日本職籃挑戰，締造台灣第一人紀錄，而他在結束日本職籃旅程後卸下球員身分轉任教練，目前他是美國西北大學（Northwest University）籃球隊助教，同時也是大三學生。身兼學生和助教身分，崔浩恩認為，和球員之間年紀相近，溝通上並沒有太大困難，他也樂於扮演總教練和球員之間的溝通橋樑。

23歲的崔浩恩高中畢業後隨即赴日本職籃挑戰，成為我國首位高中畢業叩關日本職籃的球員，和球隊合約結束後，其實一度考慮返台參與國內職籃選秀，但最後先決定回到美國完成學業，並選擇西北大學，同時兼顧自己的專長音樂和籃球。

年紀輕輕就卸下球員身分，崔浩恩坦言，大家對他的決定感到驚訝，但若想留在美國發展，挑戰NBA幾乎不可能，因而決定改變人生方向，往教練這條路走，「因為我這輩子都奉獻在籃球上了，不可能輕易轉換跑道。」他在近期獲得西北大學籃球隊助教的職位，為他帶來全新挑戰，過去台灣鮮少有人能在美國大學執教，前一人為台灣男籃的影像分析師楊鈞傑。

執教的對象為同儕，崔浩恩坦言，起初確實擔心無法服人，「但我花了一週的時間去證明我教給他們的東西是能運用在場上的，才有機會獲得尊重，而年紀相近這件事倒是利大於弊，我的身分就像Player Coach，跟球員能夠談心，能夠用不同角度去分析場上的事情。」

身兼球員和助教身分，崔浩恩笑說：「時間真的不夠用，以前是球員時練完球就沒事了，但教練需要處理球隊大小事，真的是很忙也很累。」不過，他認為從中學到不少，自己同時能夠維持訓練，保持著和球員時期一樣的自律生活。

崔浩恩透露，球隊總教練賦予他不少任務，他現在最主要工作是技術訓練和招募球員，尤其招募球員部分更是他未來想積極發展的事情，「我希望幫助更多優秀的台灣球員來美國發展，近期看到林宇涵在NCAA的表現，我覺得與有榮焉。」暑假期間，崔浩恩曾返台，協助國內職籃球員訓練，包含洋基工程外籍生阿拉薩等人，他也期待能幫助更多球員成長。

對於未來目標，崔浩恩表示，他希望有機會到NCAA D1球隊任教，若更長遠的還希望能夠返台為國家隊效力，「其實我自己也有奧運夢，如果有一天能有機會加入國家隊，為貢獻自己所學，還有把我接觸到世界各地優秀教練身上學到的東西帶回台灣，幫助台灣男籃打到奧運，這是我很大的夢想。」

