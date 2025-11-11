自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

籃球》身兼助教、學生身分！崔浩恩美國大學執教也有奧運夢

2025/11/11 07:00

崔浩恩目前在美國大學籃球隊擔任助教，身兼學生和教練身分。（崔浩恩提供）崔浩恩目前在美國大學籃球隊擔任助教，身兼學生和教練身分。（崔浩恩提供）

〔記者粘藐云／越洋採訪報導〕旅美好手崔浩恩高中畢業後赴日本職籃挑戰，締造台灣第一人紀錄，而他在結束日本職籃旅程後卸下球員身分轉任教練，目前他是美國西北大學（Northwest University）籃球隊助教，同時也是大三學生。身兼學生和助教身分，崔浩恩認為，和球員之間年紀相近，溝通上並沒有太大困難，他也樂於扮演總教練和球員之間的溝通橋樑。

23歲的崔浩恩高中畢業後隨即赴日本職籃挑戰，成為我國首位高中畢業叩關日本職籃的球員，和球隊合約結束後，其實一度考慮返台參與國內職籃選秀，但最後先決定回到美國完成學業，並選擇西北大學，同時兼顧自己的專長音樂和籃球。

年紀輕輕就卸下球員身分，崔浩恩坦言，大家對他的決定感到驚訝，但若想留在美國發展，挑戰NBA幾乎不可能，因而決定改變人生方向，往教練這條路走，「因為我這輩子都奉獻在籃球上了，不可能輕易轉換跑道。」他在近期獲得西北大學籃球隊助教的職位，為他帶來全新挑戰，過去台灣鮮少有人能在美國大學執教，前一人為台灣男籃的影像分析師楊鈞傑。

執教的對象為同儕，崔浩恩坦言，起初確實擔心無法服人，「但我花了一週的時間去證明我教給他們的東西是能運用在場上的，才有機會獲得尊重，而年紀相近這件事倒是利大於弊，我的身分就像Player Coach，跟球員能夠談心，能夠用不同角度去分析場上的事情。」

身兼球員和助教身分，崔浩恩笑說：「時間真的不夠用，以前是球員時練完球就沒事了，但教練需要處理球隊大小事，真的是很忙也很累。」不過，他認為從中學到不少，自己同時能夠維持訓練，保持著和球員時期一樣的自律生活。

崔浩恩透露，球隊總教練賦予他不少任務，他現在最主要工作是技術訓練和招募球員，尤其招募球員部分更是他未來想積極發展的事情，「我希望幫助更多優秀的台灣球員來美國發展，近期看到林宇涵在NCAA的表現，我覺得與有榮焉。」暑假期間，崔浩恩曾返台，協助國內職籃球員訓練，包含洋基工程外籍生阿拉薩等人，他也期待能幫助更多球員成長。

對於未來目標，崔浩恩表示，他希望有機會到NCAA D1球隊任教，若更長遠的還希望能夠返台為國家隊效力，「其實我自己也有奧運夢，如果有一天能有機會加入國家隊，為貢獻自己所學，還有把我接觸到世界各地優秀教練身上學到的東西帶回台灣，幫助台灣男籃打到奧運，這是我很大的夢想。」

崔浩恩目前在美國大學籃球隊擔任助教，身兼學生和教練身分。（崔浩恩提供）崔浩恩目前在美國大學籃球隊擔任助教，身兼學生和教練身分。（崔浩恩提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中